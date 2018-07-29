Студенты из Украины завоевали 2 золота и 2 серебра на Европейских играх

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Украинские студенты завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на IV Европейских университетских играх, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Соревнования проходили с 15 по 28 июля 2018 года в городе Коимбра (Португалия).

Украина заняла 12 место в общекомандном зачете среди 39 европейских стран.

Команда студентов доказывала первенство в шести категориях - футбол, футзал, баскетбол 3х3, дзюдо, академическая гребля и бадминтон.

Сборную представляли спортсмены пяти вузов:

НТУ "Харьковский политехнический институт"

Киевского университета им. Б. Гринченко

Сумского государственного университета

Черноморского национального университета им. П. Могилы

Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника

Европейские университетские игры - это масштабные соревнования, в которых принимают участие спортсмены из европейских вузов.

Мероприятие проходит раз в два года в различных европейских городах. Участники соревнуются в 13 различных видах спорта.

В этом году в играх приняли участие более 4 тыс. спортсменов.

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