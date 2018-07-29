В Индонезии - землетрясение на туристическом острове, есть погибшие
В Индонезии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.
Оно произошло утром в воскресенье на острове Ломбок, расположенном в 40 километрах от Бали.
Этот остров привлекает туристов со всего мира.
По словам официальных представителей, многие дома бли разрушены, пострадали десятки людей.
После мощного землетрясения в 6,4 балла произошли еще более 60 меньших.
"Около 40 человек пострадали, десятки домов были повреждены", - заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо.
Власти ожидают, что количество жертв будет расти, поскольку поисковые операции продолжаются.
Также продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших перевозят в больницы.
Нугрохо также разместил снимки с изображением разрушенных зданий и улиц.
Один из свидетелей сообщил информагентству AFP о хаосе после землетрясения.
"Землетрясение было очень сильным ... и все у меня дома паниковали, мы выбежали на улицу", - сказал он.
"Все мои соседи также бежали на улицу, электричество внезапно исчезло".
Индонезия подвержена землетрясениям, поскольку лежит в Тихоокеанском огненном поясе - на линии частых землетрясений и извержений вулканов.
В 2016 году на острове Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, в результате чего погибли десятки человек, более 40 тыс. местных жителей были переселены.