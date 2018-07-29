В Индонезии - землетрясение на туристическом острове, есть погибшие

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В Индонезии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.

Оно произошло утром в воскресенье на острове Ломбок, расположенном в 40 километрах от Бали.

Этот остров привлекает туристов со всего мира.

По словам официальных представителей, многие дома бли разрушены, пострадали десятки людей.

После мощного землетрясения в 6,4 балла произошли еще более 60 меньших.

"Около 40 человек пострадали, десятки домов были повреждены", - заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо.

Власти ожидают, что количество жертв будет расти, поскольку поисковые операции продолжаются.

Также продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших перевозят в больницы.

Нугрохо также разместил снимки с изображением разрушенных зданий и улиц.

Один из свидетелей сообщил информагентству AFP о хаосе после землетрясения.

"Землетрясение было очень сильным ... и все у меня дома паниковали, мы выбежали на улицу", - сказал он.

"Все мои соседи также бежали на улицу, электричество внезапно исчезло".

Индонезия подвержена землетрясениям, поскольку лежит в Тихоокеанском огненном поясе - на линии частых землетрясений и извержений вулканов.

В 2016 году на острове Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, в результате чего погибли десятки человек, более 40 тыс. местных жителей были переселены.

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