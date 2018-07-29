Впервые в кругосветной парусной регате победила женщина

Копірайт зображення Clipper race Image caption Венди Так сказала, что гордится успехом своей команды

53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, одержавшей победу в кругосветной парусной регате длиной почти в год.

Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.

Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.

Как проходила регата

"Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так газете Telegraph.

Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).

По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race в гонке участвуют команды любителей, но управлять яхтой должен профессиональный яхтенный шкипер. В нынешней гонке участвовали 700 моряков-любителей из разных стран. Венди Так и Никки Хендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.

Всего в регате участвовали 712 человек.

Копірайт зображення Clipper Race/PA Image caption Участники регаты перед стартом в Ливерпуле в августе 2017 года

Почти у половины участников, которые приехали из 41 страны, не было вообще никакого опыта управления яхтой и морских путешествий под парусом.

Путь участников регаты проходил в том числе мимо Уругвая, ЮАР, Китая и Северной Ирландии.

Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году, С тех пор соревнования проводятся каждые два-четыре года.

Инициатором проведения регаты был легендарный британский яхтсмен сэр Робин Нокс-Джонстон, который в 1969 году стал первым человеком, совершившим безостановочное кругосветное плавание на яхте в одиночку.

"До этого никогда раньше в кругосветных регатах не участвовали команды, где главным шкипером (капитаном яхты) была бы женщина", - заметил Робин Нокс-Джонстон.

По его словам, успех Венди Так и Никки Хендерсон невозможно переоценить.

"Если вы примете во внимание, что людей, покоривших Эверест, больше, чем тех, кто совершил кругосветное плавание, то вы поймете, что сделали эти люди", - отметил легендарный яхтсмен.

Копірайт зображення PA Image caption Участники регаты вернулись в Ливерпуль через 11 месяцев после старта

По словам Венди Так, сейчас она испытывает одновременно и шок, и неверие, и радость, и печаль.

Никки Хендерсон говорит, что хотя ее команда и пришла второй, она довольна.

"Мы не выиграли, но я очень горда за свою команду, тем, как они боролись до самого финиша", - говорит Никки Хендерсон.

"Фантастический результат"

Сотрудник пожарной службы из графства Ноттингемшир Ребекка Симс, которая была в команде Хендерсон, говорит, что она рада победе женщин-шкиперов.

"Женщины на первом и втором месте - это, наверное, самый лучший результат соревнований. Фантастический результат для женщин в спорте. Они лидировали в ходе гонки и проделали фантастическую работу, я очень довольна", - сказала Ребекка Симс.

Копірайт зображення Derry City & Strabane District Council Image caption Когда участники регаты добрались до Лондондерри (Северная Ирландия), там проходил морской фестиваль

Более 220 тысяч человек провожали участников регаты в кругсоветное плавание в августе прошлого года.

На четвертый месяц регаты, в ноябре, моряк из Бристоля 60-летний Саймон Спирс погиб после того, как во время шторма его волной унесло в океан. Предположительно, его страховочный трос не выдержал нагрузки и порвался.

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