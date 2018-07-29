На Азовском побережье ненастье, спасатели эвакуируют туристов
На побережье Азовского моря ухудшились погодные условия, десятки туристов оказались заблокированными на базе отдыха "Автотурист" и на Обиточной косе из-за размыва дорог.
По информации ГСЧС в Запорожской области, в субботу, 28 июля был сильный ветер и ливень.
Это привело к размыву дороги и образованию промоин.
Люди пытались выехать с базы отдыха, однако их автомобили застряли в песке.
Согласно информации, на момент прибытия спасателей к базе "Автотурист" в результате непогоды застряли более десятка автомобилей.
"Бойцы ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления на твердое покрытие 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Похожая ситуация произошла на Обиточной косе, где из-за шторма и колебания уровня воды также размыло дороги.
"Сотрудники "Бердянского лесного хозяйства в Приморском районе" на тракторе МТЗ и УАЗ вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал", - информирует ГСЧС.
Таким образом, всего удалось спасти 86 человек, в том числе 9 детей, и вытащить 36 автомобилей.
По данным спасателей, ситуация контролируется и мониторится. Областные подразделения находятся в постоянной готовности.
Местный новостной сайт 061.ua пишет, что спасатели также ликвидируют последствия непогоды в городах Пологи и Гуляйполе.
В некоторых местах также пропало электричество - в субботу из-за непогоды без света остались 24 населенных пункта в Запорожской области.