На Азовском побережье ненастье, спасатели эвакуируют туристов

Копірайт зображення ДСНС

На побережье Азовского моря ухудшились погодные условия, десятки туристов оказались заблокированными на базе отдыха "Автотурист" и на Обиточной косе из-за размыва дорог.

По информации ГСЧС в Запорожской области, в субботу, 28 июля был сильный ветер и ливень.

Это привело к размыву дороги и образованию промоин.

Люди пытались выехать с базы отдыха, однако их автомобили застряли в песке.

Согласно информации, на момент прибытия спасателей к базе "Автотурист" в результате непогоды застряли более десятка автомобилей.

"Бойцы ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления на твердое покрытие 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Похожая ситуация произошла на Обиточной косе, где из-за шторма и колебания уровня воды также размыло дороги.

Копірайт зображення ДСНС

"Сотрудники "Бердянского лесного хозяйства в Приморском районе" на тракторе МТЗ и УАЗ вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал", - информирует ГСЧС.

Таким образом, всего удалось спасти 86 человек, в том числе 9 детей, и вытащить 36 автомобилей.

По данным спасателей, ситуация контролируется и мониторится. Областные подразделения находятся в постоянной готовности.

Местный новостной сайт 061.ua пишет, что спасатели также ликвидируют последствия непогоды в городах Пологи и Гуляйполе.

В некоторых местах также пропало электричество - в субботу из-за непогоды без света остались 24 населенных пункта в Запорожской области.

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