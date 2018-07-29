В Сербии застрелили адвоката Милошевича

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В Белграде застрелили адвоката бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

57-летний Драгослав Огнянович был убит вечером 28 июля возле дома, в котором находилась его квартира.

По данным Министерства внутренних дел, 26-летний сын юриста также получил ранения во время стрельбы.

Огнянович был в команде юристов, защищавших Милошевича в суде в Гааге в начале 2000-х годов.

Председатель руководителя Ассоциации юристов в Белграде Виктор Гостильяч заявил, что это убийство стало нападением на всех юристов.

"Будем максимально давить на компетентные государственные органы, чтобы найти преступников", - сказал он.

Драгослав Огнянович также был адвокатом в нескольких громких делах, связанных с сербской и черногорской мафией.

За последние годы в Белграде убили немало известных преступных авторитетов.

Полиция считает, что эти убийства - часть бандитских войн за нелегальный рынок наркотиков.

Бывшего президента Сербии арестовали в 2001 году и судили за военные преступления.

В 2006 году его нашли мертвым в камере еще до завершения судебного разбирательства.

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