Британский доклад: фейковые новости в соцсетях вытесняют реальные

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Объем дезинформации, которую распространяют через интернет, растет так быстро, что фейковые новости начинают вытеснять реальные.

Об этом заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиен Коллинз.

По его словам, люди с трудом отличают фейковые новости от реальных.

В докладе комитета говорится, что эта проблема является серьезной угрозой демократии. В нем также содержится призыв жестче регулировать социальные сети.

Ранее британское правительство заявило о намерении ввести цифровую идентификацию всех предвыборных объявлений в СМИ.

Это означает, что все политические тексты, публикуемые в интернете, должны иметь зарегистрированных авторов, которые несут за них ответственность.

Доклад британских парламентариев был подготовлен после скандала с компанией Cambridge Analytica, который разгорелся в начале этого года.

Эту лондонскую компанию, занимающуюся продвижением политической рекламы, обвиняют в использовании личных данных десятков миллионов пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году, а также на результаты референдума по "брекситу".

Члены комитета рассмотрели данные по разным странам мира, в которых отмечались попытки повлиять на результат выборов с помощью соцсетей.

Им предоставили сведения о том, как российские спецслужбы пытались повлиять на настроения избирателей путем размещения рекламных объявлений в Facebook.

"Если эти инструменты вмешательства настолько сильны, что могут проникать в сознание миллионов людей во всем мире путем нажатия кнопки, если ими можно пользоваться для распространения дезинформации без раскрытия ее источника, то мы имеем дело с серьезной угрозой нашей демократии", - заявил Дэмиен Коллинз.

Копірайт зображення AFP Image caption Марка Цукерберга приглашали в парламент Великобритании, но он не пришел

Комитет не раз приглашал для дачи показаний руководителя Facebook Марка Цукерберга, но пока безуспешно.

Особое внимание комитет обратил на роль британского предпринимателя Аррона Бэнкса, который сделал самое большое в британской истории пожертвование в фонд сторонников "брексита" в размере 8,4 млн фунтов.

В докладе комитета отмечается, что остается непонятным, откуда у Бэнкса появились такие деньги, а также то, что он не сумел доказать связь этих денег с его активами в Британии.

"Аррон Бэнкс, пожалуй, стремится скрыть масштаб своих связей с Россией, которые включали обсуждение потенциальных сделок в сфере добычи золота и алмазов", - отмечается в докладе комитета.

"Если бы выяснилось, что Бэнкс получал прибыль от отношений с российскими гражданами, с которыми он встречался и обсуждал деловые планы, а потом использовал эту прибыль для пожертвований в фонд сторонников "брексита", это стало бы серьезным делом", - отметил Дэмиен Коллинз.

На заседание комитета для дачи показаний вызвали бывшего главу фирмы Cambridge Analytica Александра Никса, а также ее бывшего сотрудника Кристофера Вайли, который первым поднял тревогу из-за сбора персональных данных.

Выводы доклада

В докладе отмечается, что все чаще люди узнают о том, что происходит в стране, не с помощью традиционных средств информации - телевидения, газет и радио, - а с помощью публикаций в соцсетях.

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Люди склонны верить такой информации, потому что доверяют друзьям и родственникам, которые ее распространяют.

Фейковые новости появляются в самых разнообразных формах, от сатиры и пародий до сфабрикованных изображений и откровенной пропаганды, отмечается в докладе.

Главная рекомендация авторов доклада - изменить предвыборные законы, которые учли бы появление нового фактора в медийной сфере и его влияние на социальные и политические процессы.

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