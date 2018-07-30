Адвокаты Януковича "сорвали начало прений" по его делу

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Запланированные на 30 июля судебные прения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, которые должны были начаться в Оболонском суде Киева, не состоялись.

Снова начать их попытаются во вторник.

Адвокаты не пришли

Причиной срыва стало то, что адвокаты Януковича не пришли на заседание.

Защитник экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что в понедельник Верховный суд будет рассматривать их иск об изменении подсудности дела из Оболонского суда Киева.

По его словам, это - уважительная причина для неявки на заседание по прениям.

Такое обращение Сердюк направил в адрес суда, а также сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"События последнего времени в очередной раз доказали, что давление на районный суд города Киева не позволяет ему независимо и незаангажировано рассматривать дело о потере Крыма", - написал адвокат Виктора Януковича.

Перенос

"Адвокаты не пришли и фактически сорвали начало прений", - цитирует слова судьи корреспондент BBC News Украина из зала Оболонского суда.

Судья добавил, что начинать прения без защиты невозможно, и объявил перерыв в заседании до 10:00 утра 31 июля.

Представители прокуратуры назвали такие действия защиты затягиванием времени, однако не отрицают перенос заседания.

Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.

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