Адвокаты Януковича "сорвали начало прений" по его делу
Запланированные на 30 июля судебные прения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, которые должны были начаться в Оболонском суде Киева, не состоялись.
Снова начать их попытаются во вторник.
Адвокаты не пришли
Причиной срыва стало то, что адвокаты Януковича не пришли на заседание.
Защитник экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что в понедельник Верховный суд будет рассматривать их иск об изменении подсудности дела из Оболонского суда Киева.
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По его словам, это - уважительная причина для неявки на заседание по прениям.
Такое обращение Сердюк направил в адрес суда, а также сообщил об этом на своей странице в Facebook.
"События последнего времени в очередной раз доказали, что давление на районный суд города Киева не позволяет ему независимо и незаангажировано рассматривать дело о потере Крыма", - написал адвокат Виктора Януковича.
Перенос
"Адвокаты не пришли и фактически сорвали начало прений", - цитирует слова судьи корреспондент BBC News Украина из зала Оболонского суда.
Судья добавил, что начинать прения без защиты невозможно, и объявил перерыв в заседании до 10:00 утра 31 июля.
Представители прокуратуры назвали такие действия защиты затягиванием времени, однако не отрицают перенос заседания.
Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.