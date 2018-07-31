Януковичу дали государственного адвоката, чтобы начать прения

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Оболонский райсуд Киева назначил экс-президенту Виктору Януковичу государственного адвоката, поскольку нынешние защитники не хотят участвовать в прениях.

Такое решение судья объявил на заседании во вторник после того, как адвокаты снова отказались от прений.

Следующее заседание по этому делу должно состояться утром 1 августа, в суд должен явиться уже новый государственный адвокат.

Защитники Виктора Януковича заявили, что действия судей незаконны, поскольку в этом деле заслушали не всех свидетелей, а потому к прениям переходить рано.

Отложенные прения

На заседании во вторник должны были начаться прения.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Адвокаты Януковича уже несколько раз срывали судебные прения

Однако снова адвокаты выступили против начала этой стадии судебного разбирательства.

Когда слово предоставили стороне обвинения, адвокат Виталий Сердюк начал громко возмущаться, что защите не дают возможности заслушать важного свидетеля.

Он требовал срочно допросить по видеосвязи из Беларуси бывшего пилота Виктора Януковича Аркадия Ярощука.

Якобы у него есть информация об угрозе во время перелета самолета с президентом в Донецк 22 февраля 2014 года.

Суд отказал Сердюку, подчеркнув, что все эти обстоятельства уже изучили и пора переходить к прениям.

Адвокат из-за несогласия с такими действиями судьи покинул помещение и сообщил журналистам, что защита больше не будет принимать участия в заседаниях.

"Такими действиями фактически сорваны судебные прения в данном процессе", - сообщил судья Владислав Девятко, реагируя на действия Сердюка.

В связи с такой ситуацией, прокурор подал ходатайство о привлечении к процессу государственного адвоката.

Между тем Сердюк заявил, что планирует передать в канцелярию суда документы о незаконных действиях и отводе судей. А по поручению Виктора Януковича планирует также передать эту информацию о нарушениях в различные международные структуры.

И пока Сердюк передавал свои жалобы, в суд прибыл Александр Байдык, который назвал себя пятым адвокатом по делу Януковича.

Он рассказал, что на прошлой неделе заключил соглашение со своим клиентом и хочет просить суд дать месяц на ознакомление с делом.

Также сорвали начало прений адвокаты экс-президента и в понедельник, 30 июля. Они просто не пришли на заседание.

Государственный адвокат

В полдень судьи вышли из совещательной комнаты и начали зачитывать решение по поводу дальнейшего судебного разбирательства.

Копірайт зображення AFP Image caption Виктора Януковича обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины

Так как четыре адвоката Виктора Януковича отказались участвовать в прениях, экс-президенту назначили государственного защитника.

Следующее судебное заседание уже с участием нового адвоката должно состояться 1 августа в 10:00 утра.

Дело Януковича

Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Суд начал рассматривать это дело в мае 2017 года.

Одно из главных доказательств в нем - обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

В течение судебного процесса адвокаты несколько раз менялись.

Представители прокуратуры назвали такие действия защиты затягиванием времени.

Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.

Его адвокаты настаивают на невиновности подзащитного по предъявленным обвинениям.

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