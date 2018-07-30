Отравление детей: нарушения нашли в каждом пятом лагере

Копірайт зображення unian Image caption Этим летом десятки детей отравились в лагерях

Нарушения санитарных требований нашли в каждом пятом учреждении - лагере или санатории Украины, где оздоравливаются дети. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Служба приняла участие в более чем 10 тыс. проверок детских санаториев и лагерей. Нарушения были в 2283 заведениях.

Как исследовали чиновники, в лагерях не соответствовала нормам вода, не было согласованного меню и поставщиков продуктов, не проводилась дезинфекция. В некоторых заведениях продолжались ремонты, на кухнях было недостаточно холодильников, в лагерях работали люди, которые не проходили медосмотр, сообщила начальник Управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко.

Она добавила, что блюда для детей готовили с нарушением технологий, на кухнях не соблюдали "санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы", не было моющих и дезинфицирующих средств, пищевые продукты хранились в ненадлежащих условиях.

Из-за всех этих нарушений 25-ти учреждениям запретили открываться еще в июне, но без согласования с Госпродпотребслужбой начали работать 42 лагеря и санатория. В нескольких лагерях, в ведомстве не называют каких именно, обнаружили "бактериологическое загрязнение готовых блюд". Еще в нескольких нашли "условно патогенную микрофлору".

Копірайт зображення DON.GP.GOV.UA Image caption Кухня в лагере "Ястребок"

В воде в некоторых лагерях были отклонения по бактериологическим и химическим показателям.

От работы отстранили 14 работников лагерей, не прошедших медосмотр, наложили шесть штрафов, руководителям десятков учреждений приказали устранить нарушения.

В целом, по словам Аллы Григоренко, с начала оздоровительной компании в Украине начали работу почти 9,2 тыс. учреждений оздоровления и отдыха.

Почти каждое лето в украинских лагерях и санаториях случаются отравления детей. В середине июля в лагере "Ястребок" (филиал "Орленка") Лиманского района Донецкой области около ста человек, среди которых большинство - дети, попали с отравлением в больницу. Нарушений в этом лагере нашли немало - там не соблюдали правила хранения продуктов, а работники не мыли руки. Лагерь закрыли.

В начале июля после отравления в лагере "Славутич" в Киевской области восьмилетняя девочка впала в кому. Во время исследования в лагере обнаружили кишечную палочку.

В прошлом году более 20 детей отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске.

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