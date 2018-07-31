Почему нам нравится запах дождя

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Многим людям нравится запах после дождя. Он дарит прохладу, оставляя после себя приятное ощущение свежести.

Чем же вызван приятный аромат, возникающий, когда дождь проливается на землю?

У запаха дождя есть термин - петрикор (petrichor), состоящий из двух греческих слов - "петра", камень и "ихор" - жидкость, которая течет в жилах богов. И такая этимология не случайна, поскольку запах дождя - это аромат, исходящий от почвы.

Его ввели исследователи Изабель Бир и Родерик Томас в 1964 году в статье, опубликованной в "Nature".

Мокрая земля

Когда дождь проливается на землю, вода попадает в микротрещины и поры. Находящийся в них воздух формирует пузырьки на влажной поверхности, которые, лопаясь, выбрасывают в воздух множество микрокапель.

Эти мельчайшие частицы, содержащие масла растительного происхождения, подхватываются воздушными потоками и разносятся по округе, создавая тот самый неповторимый и любимый многими аромат.

По этой же причине, кстати, во время дождя в воздухе оказывается огромное число почвенных бактерий.

Копірайт зображення Science Photo Library

"Поэтому, когда вы говорите, что чувствуете запах влажной почвы, на самом деле это молекула, которая производится определенным типом бактерий", - пояснил профессор Марк Баттнер, руководитель направления молекулярной микробиологии в Центре Джона Иннеса (Великобритания).

Эту молекулу, геосмин, производят бактерии Streptomyces. Они обитают в здоровой почве, их также используют для создания антибиотиков.

Капли воды, попадающие в землю, вызывают выброс геосмина в воздух.

"Многие животные чувствуют этот запах, однако люди к нему не очень чувствительны", - добавил профессор Баттнер.

Копірайт зображення Science Photo Library

Сегодня геосмин - один из наиболее распространенных компонентов в парфюмерии.

"Это действительно сильнодействующий материал, и он пахнет так же, как и бетон, когда на него попадает дождь", - сказала парфюмер Марина Барченилла. "Есть что-то первозданное в этом аромате".

"Даже когда вы разбавляете его до нескольких долей на миллиард, [люди] все равно ощущают его", - добавила она.

И все же у людей неоднозначное отношение к геосмину - нас привлекает его запах, но многие из нас не любят его вкус.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Землистый аромат свеклы вызван геосмином

"Мы не знаем, почему не любим геосмин", - комментирует профессор Эппе Лунд Нильсен из университета Ольборга в Дании.

"Он не токсичен для людей в количествах, которые присутствуют в природе, но каким-то образом мы связываем его с чем-то негативным", - добавил он.

Растения

По мнению профессора Нильсена, исследования также показывают, что источником аромата может быть не только геосмин, но и другие органические соединения, обнаруживаемые в различных растениях, а именно: терпены.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Терпены встречаются в природе в соке и смоле хвойных деревьев

Дождь может проявить эти ароматы, заявляет профессор Филипп Стивенсон, ведущий исследователь Королевского ботанического сада в Кью (Великобритания).

"Часто растительные химические вещества, которые приятно пахнут, производятся в волосках, расположенных на листочках ... и дождь может повредить их, высвободив химические соединения".

"Дождь также может сломать сухие растения, высвободив химические вещества, подобно тому, когда вы измельчаете сушеные травы - запах становится сильнее", - сказал он BBC.

Периоды засухи также могут замедлить метаболизм, а осадки его активизируют. Это приводит к тому, что растения начинают источать приятный аромат.

Копірайт зображення Science Photo Library

Молнии

Молнии также играют свою роль, образуя озон, который имеет характерный резкий запах. Он возникает в результате электрических разрядов в атмосфере.

Профессор Марибет Столценберг из Университета Миссисипи поясняет: "Молния, гроза и дождь улучшают качество воздуха. Частицы пыли, аэрозолей и других выбросов смываются дождем, а воздух очищается".

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