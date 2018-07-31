За последние 30 лет колония королевских пингвинов сократилась на 90%. Почему?

Image caption Королевские пингвины

Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов на острове Кошон в Индийском океане сократилась за последние 35 лет почти на 90%.

Об этом говорится в исследовании, которое 30 июля опубликовали в научном журнале Antarctic Science.

С начала 1980-х годов численность обитателей колонии сократилась на 88%, с 500 тысяч до 60 тысяч гнездящихся пар пингвинов, говорится в статье.

Учитывая, что в состав гнездящейся пары обычно входят четыре пингвина (родители и двое птенцов), сейчас на острове обитают около 240 тысяч королевских пингвинов.

Исследователи из французского Центра биологии в Шизе пересчитали пингвинов с помощью снимков, сделанных со спутника. Последний раз ученые проводили такие подсчеты в 1982 году. Именно тогда колония, в которой жили больше двух миллионов королевских пингвинов, была объявлена крупнейшей в мире.

Массовое вымирание пингвинов, скорее всего, связано с ухудшением экологической обстановки.

Многие острова в Антарктическом океане, на которых обитают пингвины, становятся непригодными для жизни из-за исчезновения пищи.

Выбросы парниковых газов заставляют рыбу и кальмаров - основную пищу пингвинов - селиться слишком далеко от островов, обрекая птиц на голод.

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