В Германии из-за жары заканчиваются пивные бутылки

Копірайт зображення Reuters Image caption Жара в Германии значительно повысила спрос на пиво

В Германии зафиксировали один из самых жарких месяцев с начала метеонаблюдений в 1881 году. В результате продажи пива значительно возросли.

Июнь в Германии был на 2,4 градуса жарче средних показателей, июль - на 3 градуса, поэтому холодное пиво пользовалось популярностью.

Успешные продажи привели к проблеме - у многих производителей пива закончились бутылки.

Пивоварни призывали людей возвращать пустые бутылки как можно скорее.

В Германии покупатели при покупке напитков платят за стеклянные бутылки небольшой депозит, который можно получить обратно при возврате бутылки в магазин.

Многие пивоварни используют собственные фирменные бутылки, которые трудно заменить.

"Нам нужна ваша помощь" - обратилась к любителям пива пивоварня Moritz Fiege на своей странице в Facebook.

"Перед тем, как поедете в отпуск, пожалуйста, побыстрее принесите ваши бутылки в магазин", - призвала пивоварня.

В немецкой ассоциации пивоваров подтвердили, что в этом году нехватка бутылок особенно заметна.

Футбольная неудача - горе для пивовара

В ближайшие дни в Германии ожидают до +39. Возможно, температура воздуха побьет рекорд всех времен в +40,3.

Жаркая погода - удача для пивоваренной отрасли, которая ожидала успешного сезона во время Чемпионата мира по футболу, но Германия очень быстро вылетела из турнира.

Копірайт зображення EPA Image caption Посетители традиционного пивного фестиваля в Мурнау наслаждаются пивом в начале июля

В 2010 и 2014 годах, когда Германия намного удачнее выступила на Чемпионате мира, продажи пива каждый раз вырастали на 4%, сообщает Die Welt.

За первые шесть месяцев этого года продажи выросли лишь на 0,6%. Эта цифра только кажется небольшой - в объемах это 47,1 миллиона гектолитров.

Даже небольшое увеличение в продажах - успех для пивоварен после нескольких лет спада.

Прошлый год был худший для отрасли с момента воссоединения Германии. Этим летом цены поднялись на 4% по сравнению с предыдущим. Однако немцы все равно покупают больше пива.

Чипсовый кризис

Пока массы утоляют жажду, длительная засуха в стране пагубно сказывается на урожаях.

Национальная ассоциация овощной отрасли, BOGK, предупредила, что урожай картофеля в стране под угрозой - и в этом году он будет значительно хуже по количеству и качеству.

Копірайт зображення AFP Image caption Картофель в этом году в Германии намного мельче, чем обычно

Ожидается, что урожай крупного картофеля, из которого обычно делают чипсы, уменьшится на 25%, по сравнению с предыдущим годом.

"В некоторых частях Европы урожай повредили град и грозы, а в Германии слишком сухо, - сообщила организация. - Поэтому изменение климата сказывается на кошельке".

К счастью для любителей немецкого пива и пивоварен страны, урожай хмеля - важнейшего ингредиента для пива - в этом году ожидается в пределах нормы.

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