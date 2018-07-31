Убийство добровольца "Сармата": задержаны подозреваемые

Копірайт зображення УНІАН Image caption Виталий "Сармат" Олешко в 2014 году воевал в добровольческом батальоне "Донбасс", в частности в Иловайске

Полиция задержала людей, которые могут быть причастны к убийству активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" в Бердянске. Информацию о задержании BBC News Украина подтвердили в Нацполиции.

В то же время там просят дождаться деталей на официальных страницах полиции.

"Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия всеми задействованными подразделениями", - сообщил впоследствии заместитель главы полиции Вячеслав Аброськин.

В Запорожской и Донецкой областях введен план "Сирена".

Аброськин также рассказал, что рассматривают несколько версий причин убийства - от заказного до бытового конфликта.

"Но слишком рано говорить, что можно указать на какое-либо подозреваемое лицо", - добавил Вячеслав Аброськин.

"В настоящее время есть важные наработки. Могу сказать, что это убийство будет раскрыто в ближайшее время", - подчеркнул он.

По предварительным данным, озвученным в СМИ и соцсетях, автомобиль с четырьмя подозреваемыми правоохранители перехватили неподалеку от Мелитополя Запорожской области.

"Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена возле села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко, его друг Андрей Маджар узнал убийцу, его узнали и другие свидетели", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он также призвал всех, кто имеет какую-либо информацию о преступлении, предоставить ее правоохранителям.

Убийство ветерана боев в Иловайске

43-летнего Виталия Олешко застрелили во вторник днем ​​в Бердянске.

Копірайт зображення УНІАН

Во дворе отеля, принадлежащего его семье, ему дважды выстрелили в спину из ружья. Мужчина скончался на месте.

Ранее Виталий Олешко воевал в составе батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск, был в плену.

"30 минут назад в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной "Сармат", доброволец батальона Нацгвардии "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен", - написал журналист Юрий Бутусов, который недавно общался с Виталием Олешко.

По возвращении он активно занимался местной политикой в ​​Бердянске, в частности за несколько часов до смерти он опубликовал видео, в котором критиковал городскую власть за то, что она не убирает город.

Нападения на активистов

Копірайт зображення Катерина Гандзюк

Также 31 июня в Херсоне неизвестный облил кислотой местную активистку и работницу исполкома городского совета Екатерину Гандзюк.

Нападение произошло около подъезда, в котором жила Гандзюк, которая оказалась в больнице.

По предварительным данным собеседников ВВС News Украина, сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Некоторое время ее держали в медикаментозной коме. Врачи выясняют, какой именно кислотой ее облили.

Копірайт зображення Нацполіція Image caption Фото напавшего на активистку

Друзья, которые сейчас помогают потерпевшей, говорят, что больше всего пострадала шея, спина, часть лица у глаза и почки.

По предварительной информации, у Гандзюк от ожогов пострадали 35% кожи. Сильно поврежден левый глаз, а больше всего пострадала шея.

Пострадавшую консультируют врачи, специализирующиеся на ожогах. Завтра ей планируют пересаживать искусственную кожу.

Transparency International Украина уже требует от херсонских правоохранителей расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.

Активистка известна своими действиями против пророссийских политических организаций области, также она резко критикует работу правоохранительных органов и указывает на определенные злоупотребления в городской власти Херсона.

Полиция области сначала квалифицировала нападение как хулиганство, но впоследствии изменила квалификацию на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".

Первым о происшествии сообщил местный активист и знакомый пострадавшей Сергей Никитенко, который сам полтора месяца назад стал жертвой нападения неизвестных.

За последние несколько месяцев ряд нападений на активистов произошел и в Одессе.

5 июня в Одессе с ножом напали на активиста "Автомайдана" Виталия Устименко.

До этого в городе несколько раз нападали на бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко. Во время последнего инцидента один из нападавших погиб.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram