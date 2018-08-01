Остаток денег на счете Госказначейства - самый низкий за последние 4,5 года

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Остаток средств на едином счете государственной казначейской службы Украины состоянием на 1 августа 2018 года составляет 1,995 млрд гривен.

Этот показатель является минимальным с января 2014 года. Тогда остаток составил 1,739 млрд грн.

По данным Госказначейства, текущий остаток в пять раз ниже июльского показателя и в три раза ниже показателя, который был зафиксирован в начале этого года.

На счет Госказначейства поступают средства от налогов и других обязательных платежей населения. При этом объем средств уменьшается во время пиковых нагрузок по расходам.

Что происходит при "кассовом разрыве" между доходами и расходами, показала ситуация с задержкой пенсионных выплат в июле, которая вызвала большой резонанс в обществе.

В Пенсионном фонде объяснили, что смещение графика выплаты пенсий обусловлено "кассовыми разрывами поступления единого социального взноса". Выплаты в августе обещают осуществить согласно графику.

Это совпало еще и с падением курса гривны. В конце июля Нацбанк выходил на рынок с валютными интервенциями, чтобы поддержать курс гривны. Однако официальный курс гривны к доллару все равно снижается.

Состоянием на 1 августа курс гривны составляет 26,86 грн за доллар, что на 11 копеек меньше, чем в последний день июля.

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