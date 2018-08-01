В Швеции из собора украли королевские короны

Копірайт зображення Alamy Image caption Воры украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые ХVІ веком.

Шведская полиция начала операцию по поиску грабителей, похитивших несколько ценных предметов XVI века. Злоумышленникам удалось скрыться на моторной лодке.

Преступление совершили 31 июля в городе Стренгнес неподалеку Стокгольма. В местном соборе хранились драгоценности XVI века, которые теперь исчезли: две короны - Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу (символ власти монарха).

Очевидцы говорят, что видели двух подозрительных мужчин, которые выбегали из церкви. Они сели в катер и отправились в неизвестном направлении.

Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров.

"По состоянию на сейчас счет 1-0 в их пользу", - признает представитель полиции Томас Агневик. Он также не смог назвать ориентировочную стоимость похищенных драгоценностей: "Очень сложно установить цену этих вещей, они уникальны".

"Я сразу понял, что это грабители - они вели себя словно грабители, - говорит Том Роуел, который первым сообщил полицию о преступлении. - Это ужасно, что люди готовы воровать вещи из собора".

Королевские драгоценности инкрустированы золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

В результате преступления никто не пострадал.

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