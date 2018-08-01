В Швеции из собора украли королевские короны
Шведская полиция начала операцию по поиску грабителей, похитивших несколько ценных предметов XVI века. Злоумышленникам удалось скрыться на моторной лодке.
Преступление совершили 31 июля в городе Стренгнес неподалеку Стокгольма. В местном соборе хранились драгоценности XVI века, которые теперь исчезли: две короны - Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу (символ власти монарха).
Очевидцы говорят, что видели двух подозрительных мужчин, которые выбегали из церкви. Они сели в катер и отправились в неизвестном направлении.
Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров.
"По состоянию на сейчас счет 1-0 в их пользу", - признает представитель полиции Томас Агневик. Он также не смог назвать ориентировочную стоимость похищенных драгоценностей: "Очень сложно установить цену этих вещей, они уникальны".
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"Я сразу понял, что это грабители - они вели себя словно грабители, - говорит Том Роуел, который первым сообщил полицию о преступлении. - Это ужасно, что люди готовы воровать вещи из собора".
Королевские драгоценности инкрустированы золотом, драгоценными камнями и жемчугом.
В результате преступления никто не пострадал.