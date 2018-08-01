Бегущие адвокаты: что происходит в суде над Януковичем?
Оболонский суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Предоставленный государством адвокат Виктор Овсянников, как и его предшественники, покинул зал суда в знак протеста.
Во вторник, 31 июля, когда должны были начаться прения по делу, так же покинул зал адвокат Виталий Сердюк. Он требовал продолжить допрос свидетелей и не переходить к прениям.
После этого суд принял решение о предоставлении Виктору Януковичу государственного защитника. Процесс должен был продолжиться утром 1 августа.
Прения и адвокаты
В среду в 10:00 суд объявил о переходе к прениям. Однако адвокаты вновь выразили протест.
В зале был новый адвокат Виктора Януковича на платной основе Александр Байдык и бесплатный защитник Виктор Овсянников.
Александр Байдык заявил о требовании допросить экс-премьера Николая Азарова, а Виктор Овсянников - предоставить возможность подать ходатайство и время для ознакомления с материалами.
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Однако судья в очередной раз обратил внимание защитников на то, что стадия ходатайств уже завершена.
Прокурор начал произносить свою речь, а защитники покинули зал.
После чего судья объявил перерыв до 14:00.
Днем история повторилась. На заседание пришел Виктор Овсянников и начал просить суд предоставить ему время для ознакомления с материалами и перенести заседание.
Судья отказался это сделать, и прокурор продолжил речь.
После чего Виктор Овсянников отказался участвовать в процессе.
"Такие действия унижают высокое звание адвоката Украины", - заявил Владислав Девятко.
Он объявил перерыв до 17:00 и обратился в центр предоставления вторичной правовой помощи с требованием предоставить адвоката Януковичу.
Судьи и прокуроры неоднократно указывали, что своими действиями адвокаты пытаются затянуть дело.
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Во время процесса Янукович неоднократно менял адвокатов, ему также предоставляли государственных, но потом снова возвращалась команда Виталия Сердюка.
Дело Януковича
Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Суд начал рассматривать это дело в мае 2017 года.
Одним из главных доказательств в нем является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.
Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.
Его адвокаты настаивают на невиновности подзащитного по предъявленным обвинениям.