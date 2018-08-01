Бегущие адвокаты: что происходит в суде над Януковичем?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович так и не свидетельствовал в процессе против себя, но несколько раз давал пресс-конференции в России

Оболонский суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Предоставленный государством адвокат Виктор Овсянников, как и его предшественники, покинул зал суда в знак протеста.

Во вторник, 31 июля, когда должны были начаться прения по делу, так же покинул зал адвокат Виталий Сердюк. Он требовал продолжить допрос свидетелей и не переходить к прениям.

После этого суд принял решение о предоставлении Виктору Януковичу государственного защитника. Процесс должен был продолжиться утром 1 августа.

Прения и адвокаты

В среду в 10:00 суд объявил о переходе к прениям. Однако адвокаты вновь выразили протест.

В зале был новый адвокат Виктора Януковича на платной основе Александр Байдык и бесплатный защитник Виктор Овсянников.

Александр Байдык заявил о требовании допросить экс-премьера Николая Азарова, а Виктор Овсянников - предоставить возможность подать ходатайство и время для ознакомления с материалами.

Однако судья в очередной раз обратил внимание защитников на то, что стадия ходатайств уже завершена.

Прокурор начал произносить свою речь, а защитники покинули зал.

После чего судья объявил перерыв до 14:00.

Днем история повторилась. На заседание пришел Виктор Овсянников и начал просить суд предоставить ему время для ознакомления с материалами и перенести заседание.

Судья отказался это сделать, и прокурор продолжил речь.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Большую часть процесса Виктора Януковича защищал Виталий Сердюк

После чего Виктор Овсянников отказался участвовать в процессе.

"Такие действия унижают высокое звание адвоката Украины", - заявил Владислав Девятко.

Он объявил перерыв до 17:00 и обратился в центр предоставления вторичной правовой помощи с требованием предоставить адвоката Януковичу.

Судьи и прокуроры неоднократно указывали, что своими действиями адвокаты пытаются затянуть дело.

Во время процесса Янукович неоднократно менял адвокатов, ему также предоставляли государственных, но потом снова возвращалась команда Виталия Сердюка.

Дело Януковича

Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Суд начал рассматривать это дело в мае 2017 года.

Одним из главных доказательств в нем является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Копірайт зображення AFP

Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.

Его адвокаты настаивают на невиновности подзащитного по предъявленным обвинениям.

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