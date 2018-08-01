Кэти Перри пришла в гости к маленькой больной поклоннице

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Кэти Перри навестила больную поклонницу в Австралии после того, как девочка была вынуждена пропустить концерт звезды.

На прошлой неделе восьмилетняя Грейс Мурс перенесла операцию на мозге, так как у нее обнаружили шестисантиметровую опухоль.

Сестра девочки, шестнадцатилетняя Тиана, написала в Twitter о том, как сильно Грейс ждала концерта до того, как ей поставили диагноз.

Команда Кэти Перри связалась с Тианой и пришла к ним в гости перед концертом.

Тиана рассказала, что ее сестра Грейс обожает Кэти Перри с трех лет и любит ее песни за позитивный настрой.

"Грейс любит Кэти как человека, и говорит, что становится сильнее из-за ее песен", - говорит девушка.

Сестра запустила хештег #HelpGraceMeetKatyPerry (#ПомогитеГрейсВстретитьсяСКэтиПерри), чтобы привлечь внимание американской певицы.

Ее твит перепостили более 20 тысяч раз, и вскоре ассистенты певицы вышли на связь с семьей.

Тиана рассказала изданию "Newsbeat", что до последнего держала это в секрете от Грейс.

"Кэти подъехала к дому на своей огромной машине, это было действительно удивительно, Грейс была в шоке. Она просто лишилась дара речи".

Тиана поделилась клипами о встрече своей семьи с Кэти в Snapchat.

"Она сказала всем "привет", и старалась находиться рядом с Грейс, даже попросила ее показать дом".

Кэти спросила Грейс о ее любимых песнях, а затем спела их вместе со своими гитаристами.

"Она исполнила Roar, это Грейс любит больше всего, а потом Firework и Chained to the Rhythm".

Пока Кэти была в гостях, то тоже успела сделать хорошее фото для Snapchat.

Клипом о встрече с семьей Грейс Кэти Перри поделилась с 71 миллионом своих подписчиков в Instagram.

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Она назвала Грейс своей "новой моделью" и показала фото, на котором девочка одета в футболку с автографом Кэти Перри.

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