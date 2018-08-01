Копірайт зображення Facebook Катерини Гандзюк Image caption В результате нападения с кислотой у Екатерины Гандзюк сильнее всего пострадали шея, спина, часть лица около глаз и почки

Управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк во вторник облили кислотой, в результате чего у нее пострадало 35% кожи.

Что известно о нападавшем и как продвигается следствие? BBC News Украина пообщалась с друзьми Гандзюк и собрала официальные данные.

Что установила полиция

По данным полиции, нападение произошло в 8 утра около дома чиновницы.

Неизвестный мужчина плеснул в Екатерину Гандзюк кислотой и убежал.

Копірайт зображення Поліція Херсонщини Image caption Изображение напавшего на одной из камер наблюдения

Экспертиза на второй день установила, что это была концентрированная серная кислота.

Полиция опрашивает свидетелей и продолжает искать очевидцев. Правоохранители изъяли видео с десяти камер наблюдения рядом с местом нападения.

В день нападения патрульные получили приметы нападавшего, однако задержать его в тот же день не удалось.

Руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий на брифинге предположил, что злоумышленник был не один: "Скорее всего, у него были сообщники, которые ждали его в автомобиле".

Уже после экспертизы нападение переквалифицировали из хулиганства в "покушение на убийство с особой жестокостью".

Полиция выдвигает такие версии:

преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк;

преступление из-за ее активной гражданской позиции;

нападение из-за "возможных конфликтных ситуаций".

При этом полиция до сих пор не смогла опросить ни саму Екатерину Гандзюк, ни ее близких родственников.

Николай Вербицкий говорит, что ему неизвестно, почему они не идут на контакт: из-за состояния здоровья Гандзюк, или из-за ее нежелания.

"Но лучше, чем потерпевшая, нам эти версии никто не сможет сформулировать и уточнить направление расследования", - подчеркнул он.

Что говорят друзья

Копірайт зображення УНІАН Image caption Александр Савич говорит, что Екатерина Гандзюк ощущала в последнее время тревогу из-за возможных нападений

В среду друзья Гандзюк организовали акцию у Министерства внутренних дел в Киеве.

Один из них, Александр Савич, рассказал BBC News Украина, что им удалось установить: "Нападавший стоял под домом Гандзюк с пяти утра, ходил в магазин рядом. Взяла ли полиция кадры из магазина - неизвестно".

Он также отметил, что отец Гандзюк видел нападавшего за несколько дней до инцидента, и соседи также сообщали о подозрительной личности.

Александр Савич также посетовал на то, что экспертизу кислоты делали слишком долго: "По состоянию на вчерашний вечер врачи точно не знали, от чего именно делать детоксикацию организма - от соляной кислоты или какой-то другой. А это бы ускорило лечение".

Глава департамента МВД Артем Шевченко объяснил такую ​​задержку новыми нормами (так называемой "поправкой Лозового"), которая заставляет полицию получать разрешение на экспертизу в суде.

Товарищи Екатерины Гандзюк рассказывают, что у женщины есть свои версии того, кто конкретно организовал на нее нападение, однако пока она их не озвучивает.

Они лишь обращают внимание, что у Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Последнее, вероятно, и влияет на нежелание женщины говорить с полицией, предполагают ее друзья.

"Екатерина последнее время волновалась за свою безопасность", - добавляет Александр Савич.

Требования

Копірайт зображення УНІАН Image caption Акция "Наказать зло" под МВД в Киеве

От полиции теперь требуют отчитаться о том, как продвигается следствие о нападении на Гандзюк и других активистов.

Впрочем, как говорит один из организаторов акции под МВД в Киеве Владислав Грезев, полиции и министру Авакова они уже не верят, и будут просить генпрокурора Юрия Луценко передать все эти дела от следователей полиции в департамент контрразведки СБУ.

"Каждое нападение на активных граждан, которые противостоят коррупции на местах - это нападение на каждого из нас. И мы видим тенденцию - если в Киеве это просто зеленка или какое-то избиение, то в регионах людям реально проламывают черепа и убивают", - добавляет Татьяна Печончик, председатель правления "Центра информации о правах человека".

"Это очень цинично - облить девушку литром кислоты. Жизнь делится на до и после ... Но она (Екатерина Гандзюк. - Ред.) держится бодро", - заверил Александр Савич.

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