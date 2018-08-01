В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха. Опасно ли это?

Анна Черноус BBC News Украина
  • 1 августа 2018
Бессарабская площадь в центре Киева - одно из самых загрязненных мест столицы Копірайт зображення UNIAN
Image caption Бессарабская площадь в центре Киева - одно из самых загрязненных мест столицы

В среду, 1 августа, ГСЧС сообщила, что из-за жары в Киеве местами концентрация вредных веществ в воздухе в несколько раз превысила предельно допустимые показатели.

Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК), а формальдегидом - 5-7,5 ПДК, в частности в районе Бессарабской и Демеевской площадей, улицы Довженко, Оболонского проспекта и проспекта Победы.

Такие показатели уже наблюдались в Киеве в июне и июле этого года и являются обычным явлением для летнего времени, говорит Ирина Колесник из отдела информации Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

Повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве - обычное явление летом, рассказали ВВС News Украина в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Врачи советуют чаще отдыхать на природе, а в домах рядом с большими магистралями - пользоваться кондиционером.

Концентрации вредных веществ способствует высокая температура воздуха и отсутствие ветра.

Такая погода сохранится до 3 августа, отмечает УкрГидрометцентр.

"Это зависит от метеорологических условий: если скорость ветра слабая, примеси не рассеиваются, поэтому происходит их накопление", - объясняет Колесник.

Основной источник диоксида азота и формальдегида - выхлопные газы автотранспорта, поэтому высокие показатели регистрируются в местах с интенсивным движением.

К тому же, такие места как Бессарабская или Демеевская площадь расположены в низине, поэтому там большее накопление вредных примесей, говорит геофизик.

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Image caption В Мариуполе - самый загрязненный воздух в Украине

Киев по этим показателям - не рекордсмен. Столица занимает 8 место по уровню загрязненности воздуха в Украине. В Мариуполе уровни содержания формальдегида, которые сейчас наблюдаются в столице - это средние показатели за год.

Согласно наблюдениям за прошлый год, самыми грязными в Украине считаются именно Мариуполь и Днепр, где уровень загрязненности воздуха оценивается как очень высокий. Кроме выбросов автотранспорта, большим источником загрязнения являются также выбросы промышленных предприятий и тепловых электростанций.

Что советуют врачи?

Вредные примеси в высоких концентрациях могут негативно влиять на органы дыхания человека и раздражать слизистые оболочки, рассказали ВВС News Украина в Центре общественного здоровья Минздрава.

Загрязнение воздуха особенно ощущают люди с хроническими заболеваниями легких.

Диоксид азота может раздражать слизистые поверхности дыхательных путей, человек может ощутить чувство сухости и першения в горле. Также может ослабнуть обоняние, а в ночное время - еще и зрение.

Центр общественного здоровья рекомендует жителям города чаще бывать на природе подальше от автомагистралей.

Тем, кто живет около улиц с интенсивным движением, советуют не открывать окна, а взамен пользоваться кондиционерами.

Города Украины с самым высоким уровнем загрязнения воздуха (2017)

  1. Мариуполь
  2. Днепр
  3. Каменское
  4. Одесса
  5. Славянск
  6. Николаев
  7. Луцк
  8. Киев
  9. Кривой Рог
  10. Краматорск

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского

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