В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха. Опасно ли это?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Бессарабская площадь в центре Киева - одно из самых загрязненных мест столицы

В среду, 1 августа, ГСЧС сообщила, что из-за жары в Киеве местами концентрация вредных веществ в воздухе в несколько раз превысила предельно допустимые показатели.

Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК), а формальдегидом - 5-7,5 ПДК, в частности в районе Бессарабской и Демеевской площадей, улицы Довженко, Оболонского проспекта и проспекта Победы.

Такие показатели уже наблюдались в Киеве в июне и июле этого года и являются обычным явлением для летнего времени, говорит Ирина Колесник из отдела информации Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

Повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве - обычное явление летом, рассказали ВВС News Украина в Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Врачи советуют чаще отдыхать на природе, а в домах рядом с большими магистралями - пользоваться кондиционером.

Концентрации вредных веществ способствует высокая температура воздуха и отсутствие ветра.

Такая погода сохранится до 3 августа, отмечает УкрГидрометцентр.

"Это зависит от метеорологических условий: если скорость ветра слабая, примеси не рассеиваются, поэтому происходит их накопление", - объясняет Колесник.

Основной источник диоксида азота и формальдегида - выхлопные газы автотранспорта, поэтому высокие показатели регистрируются в местах с интенсивным движением.

К тому же, такие места как Бессарабская или Демеевская площадь расположены в низине, поэтому там большее накопление вредных примесей, говорит геофизик.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Мариуполе - самый загрязненный воздух в Украине

Киев по этим показателям - не рекордсмен. Столица занимает 8 место по уровню загрязненности воздуха в Украине. В Мариуполе уровни содержания формальдегида, которые сейчас наблюдаются в столице - это средние показатели за год.

Согласно наблюдениям за прошлый год, самыми грязными в Украине считаются именно Мариуполь и Днепр, где уровень загрязненности воздуха оценивается как очень высокий. Кроме выбросов автотранспорта, большим источником загрязнения являются также выбросы промышленных предприятий и тепловых электростанций.

Что советуют врачи?

Вредные примеси в высоких концентрациях могут негативно влиять на органы дыхания человека и раздражать слизистые оболочки, рассказали ВВС News Украина в Центре общественного здоровья Минздрава.

Загрязнение воздуха особенно ощущают люди с хроническими заболеваниями легких.

Диоксид азота может раздражать слизистые поверхности дыхательных путей, человек может ощутить чувство сухости и першения в горле. Также может ослабнуть обоняние, а в ночное время - еще и зрение.

Центр общественного здоровья рекомендует жителям города чаще бывать на природе подальше от автомагистралей.

Тем, кто живет около улиц с интенсивным движением, советуют не открывать окна, а взамен пользоваться кондиционерами.

Города Украины с самым высоким уровнем загрязнения воздуха (2017)

Мариуполь Днепр Каменское Одесса Славянск Николаев Луцк Киев Кривой Рог Краматорск

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского

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