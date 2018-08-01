Трамп возмущен, что сначала не знал о следствии в отношении Манафорта

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Президент США Дональд Трамп возмутился, что ему раньше не сообщили о следствии в отношении бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта. Об этом лидер США написал в Twitter.

Президент отметил, что Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других уважаемых политических лидеров.

"Он работал у меня очень короткое время. Почему правительство не сказало мне, что он был под следствием", - написал Трамп.

Он добавил, что старые обвинения против Манафорта связаны с его предыдущей работой и не имеют ничего общего с расследованием связей с Россией.

Трамп также возмущен отношением следствия и суда к Манафорту.

"К кому относились хуже, Аль Капоне, легендарному боссу мафии ... или политическому деятелю Полу Манафорту ..., который сейчас находится в одиночной камере - хотя он ни за что не был осужден?" - написал президент США.

Ранее суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий содержания под домашним арестом.

Против Манафорта выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал при помощи зашифрованных сообщений в мессенджерах.

Поэтому спецпрокурор просил суд отозвать решение, которое позволяло Манафорту находиться на свободе под залог в 10 млн долларов.

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