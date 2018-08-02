В McDonald's подали беременной чистящее средство вместо кофе, но впоследствии извинились

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES

Беременная Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в ресторане McDonalds.

Заказ женщина оформляла через окно обслуживания автомобилистов в канадской провинции Альберта.

Женщина получила свой заказ и уехала, не попробовав кофе, но вскоре вернулась. Оказалось, что в ее кофе вместо молока было добавлено моющее средство.

Она обратилась к менеджеру ресторана, который извинился и предложил заменить напиток, сообщает сайт Lethbridge News Now.

Копірайт зображення COURTESY LETHBRIDGENEWSNOW

Руководитель ресторана заявил, что очень сожалеет об инциденте, и объяснил, почему средство для мытья попало в кофе.

Как оказалась, сотрудники промывали кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством.

Также руководство заявило, что команда McDonalds развесила дополнительные напоминания, чтобы не забывать отключать кофемашину от чистящих средств, и сделала необходимые выводы.

"Мы приняли срочные меры для оптимизации процедуры очистки кофемашины", - сообщил представитель компании Дэн Браун.

Беременная женщина рассказала Global News, что хорошо себя чувствует, однако посетила врача в профилактических целях.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram