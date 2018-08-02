Лемурам грозит вымирание

Копірайт зображення EDWARD E. LOUIS Image caption Северный тонкотелый лемур находится под угрозой исчезновения

Почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, оказались на грани вымирания.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела оценку экологической ситуации на острове.

Группа специалистов пересмотрела и сравнила последние исследования популяций лемуров, факторы угрозы их жизни, а также изучила ареалы их обитания.

По их словам, среди приматов, стоящих в очереди на вымирание, наибольшая опасность нависла над лемурами.

Основные угрозы

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Рус Миттермейер из благотворительной организации Global Wildlife Conservation говорит, что уникальные лемуры Мадагаскара столкнулись с очень высоким риском вымирания, а также указывает на "смертельный уровень угрозы биоразнообразию в целом".

"Этот уникальный и великолепный вид лемуров является самым большим богатством Мадагаскара", - добавляет защитник природы.

Животные сталкиваются с различными угрозами, в первую очередь разрушением их среды обитания: выжиганием и вырубкой тропических лесов в результате подсечно-огневого земледелия и добычи полезных ископаемых.

Охота на лемуров ради пищи, а также ради торговли составили серьезную угрозу их выживанию.

Профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал ВВС: "Мы фиксируем все больше случаев незаконной добычи лемуров".

"Процветает также и коммерческая охота, вероятно, для местных ресторанов. Это новый феномен для Мадагаскара - мы не видели ничего подобного еще 15 лет назад".

111 видов лемуров, обитающих на Мадагаскаре, - уникальны для острова, а 94 процента находятся под угрозой. Самым вымирающим видом здесь является Северный тонкотелый лемур.

Что можно сделать?

Международный союз охраны природы уже составил план по спасению лемуров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Индри являются крупнейшими ныне живущими лемурами и обитают на северо-востоке Мадагаскара

Его участники собираются организовать охрану мест обитаний и учредить в регионе экотуризм, чтобы людям не пришлось охотиться на приматов ради забавы.

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