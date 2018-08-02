В Зимбабве - первые выборы без Мугабе. В столице стрельба, есть погибшие

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption ЗАНУ-ПФ правит страной с 1980 года, со времени обретения Зимбабве независимости

Согласно предварительным официальным подсчетам голосов на выборах в парламент Зимбабве, правящая партия ЗАНУ-ПФ получила большинство мест. Это первые выборы в стране после отстранения от власти Роберта Мугабе.

Партия президента Эммерсона Мнангагвы, который занял кресло главы государства после Мугабе, судя по всему, получит существенное парламентское большинство. Одновременно с парламентскими выборами в стране проходят и президентские, их результаты пока не раскрываются. Мнангагва считался фаворитом президентских выборов.

Между сторонниками оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" (ДДП) и полицией в Хараре вспыхнули столкновения. Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре столицы. В результате столкновений погибли три человека.

Представители альянса ДДП утверждают, что голосование было сфальсифицировано, и что на самом деле выборы выиграл их кандидат Нельсон Чамиса. Именно за него незадолго до выборов неожиданно призвал голосовать сам Мугабе.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Эммерсон Мнангагва на шествии в Хараре

Президент Мнангагва призвал к терпению и спокойствию, но наблюдатели за выборами из Европейского союза выразили недоумение по поводу промедления с объявлением результатов президентских выборов.

Какие результаты были объявлены?

Как сообщил государственный канал ZBC, избирательная комиссия Зимбабве (Zec) объявила, что 122 места пока досталось ЗАНУ-ПФ, а 53 - "Движению за демократические перемены" (ДДП). Всего в нижней палате Национального собрания - 210 мест

Image caption По данным избирательной комиссии в выборах приняли участие 70% зарегистрированных избирателей

Корреспондент ВВС Шингай Ньока сообщает, что объявление о результатах президентских выборов не было сделано, потому что представители некоторых из 23 кандидатов не явились, чтобы проверить результаты.

Кандидату в президенты требуется более 50% голосов, чтобы выиграть в первом туре. В противном случае 8 сентября будут проведен второй тур.

Копірайт зображення Reuters Image caption Нельсон Чамиса стал членом парламента в 25 лет, министром - в 31 год, а сейчас потенциальному президенту всего 40.

Что говорят наблюдатели за выборами?

Миссия ЕС раскритиковала задержку объявления результатов президентских выборов. У избирательной комиссии осталось время до субботы, чтобы это сделать.

Наблюдатели заявляют, что отметили на выборах несколько проблем, в том числе необъективное освещение в СМИ, запугивание избирателей и недоверие к избирательной комиссии. Они отметили, что в целом политический климат улучшился, несмотря на неравные возможности и отсутствие доверия.

Впервые за 16 лет правительство разрешило наблюдателям за выборами из ЕС и США работать на выборах в стране. Миссия Африканского союза заявила, что выборы прошли в очень мирной обстановке и в них участвовали много кандидатов.

Представители сюза добавили, что он не могут подтвердить жалобы оппозиционных партий по поводу подкупа избирателей, запугивания со стороны госструктур и предвзятости со стороны уже укрепившихся лидеров.

Image caption Сторонники оппозиции отмечают "победу" Нельсона Чамиса

Что говорят политики?

Основная оппозиция в Зимбабве - альянс ДДП - заявляет, что их лидер Нельсон Чамиса выиграл президентские выборы. После этого объявления сторонники оппозиции устроили уличные торжества.

Альянс утверждает, что правящая партия ЗАНУ-ПФ пытается подтасовать результаты голосования, чтобы обеспечить победу нынешнему президенту Эммерсону Мнангагве, и что задержка с объявлением официальных результатов неприемлема. Представитель ЗАНУ-ПФ в интервью ВВС отверг заявления оппозиции о вмешательстве.

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