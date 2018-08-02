Суд над Савченко должен начаться до конца года. Что еще сказал Луценко?

Копірайт зображення Уніан

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал, что судебный процесс над Надеждой Савченко начнется до конца 2018 года.

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено", - заявил Луценко на брифинге в четверг.

По его словам, результаты предварительного расследования подтверждают версию, что Савченко и Рубан готовили масштабный теракт в Киеве.

"Учитывая количество полученных доказательств, считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу", - сообщил Юрий Луценко.

После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами расследования, дело будет передано в суд.

Генпрокурор считает, что на это уйдет 10-15 дней, если защита не будет затягивать процесс.

Соглашение следствия с Рубаном возможно, если он сможет сообщить о других, неизвестных следствию участниках подготовки теракта и о его руководстве.

Если же суд признает Рубана виновным, то его могут обменять на украинских пленных. Но такое решение будет приниматься отдельно, добавил Луценко.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рубин заявил, что количество пострадавших от теракта могло достичь 10 тыс. человек, а в зоне поражения находились школы и медицинские учреждения.

Прокурор добавил, что обвинение будет просить максимального наказания для обвиняемых по этому делу.

Среди обвинений, которые выдвигают Савченко: действия, направленные на захват государственной власти и создание террористической группы. Максимальное наказание по этим обвинениям может достигать 15 лет заключения.

Арест Савченко

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

На следующий день Шевченковский суд арестовал ее на два месяца, а в мае продлил меру пресечения.

Копірайт зображення УНІАН Image caption До ареста Савченко посещала в суде Владимира Рубана

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко планировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов в здании парламента.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

Из российской тюрьмы - в украинскую

Надежда Савченко - военный летчик, которая поехала на Донбасс добровольцем весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины. Партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.

В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.

Во время процесса в России Надежда Савченко объявляла голодовку, которая, по ее словам, длилась более 80 дней.

В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян - Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых взяли в плен на Донбассе.

Сразу по возвращении президент предоставил ей звание "Герой Украины".

Однако после возвращения Савченко начала делать противоречивые заявления о необходимости диалога с руководителями "ДНР" и "ЛНР", что изменило к ней отношение.

Партия "Батькивщина" исключила Надежду Савченко из своей фракции.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram