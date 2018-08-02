Порванный лотерейный билет принес пенсионерам $76 млн

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Семейная пара пенсионеров из Шотландии сорвала джекпот в размере 58 млн фунтов (около 76 млн долларов). Победу принес лотерейный билет, который успели порвать и выбросить в мусорник как проигрышный.

Фред и Лесли Хиггинс из Абердиншира (Шотландия) угадали все выигрышные номера розыгрыша международной лотереи Euromillions, который проходил 10 июля.

Правда, о своей победе пара узнала не сразу. Когда мистер Хиггинс попросил продавца магазина проверить, выигрышный ли его билет, тот поместил билет в лотерейный терминал и через несколько секунд ответил, что цифры не совпадают. После этого продавец разорвал билет и выбросил в мусорник.

Почти сразу после этого на лотерейной машине появилось сообщение, в котором владельцев билета попросили связаться с организаторами лотереи.

Продавец быстро достал билет из мусорника и передал Хиггинсу. Уже дома он снова проверил выигрышные цифры - на этот раз самостоятельно. Оказалось, что вместе с женой он сорвал джекпот. Общая сумма выигрыша - 57 975 367 фунтов (75 715 512 долларов).

Копірайт зображення PA Image caption Пара размышляет о покупке нового жилья за рубежом

Порванный билет

Мистер Хиггинс и его жена - постоянные игроки в лотерею. Мужчина зашел магазин в городе Лоренсекерк, чтобы проверить билеты за неделю и приобрести новые. Тогда он и обратился за помощью к продавцу.

"Консультант поместил билет в лотерейную машину и сказал, что я не победитель, - рассказывает 67-летний Хиггинс. - А потом разорвал его пополам и выбросил в мусорное ведро. Но потом на терминале появилась надпись о том, что мне следует сохранить билет".

Хотя билет был порван, все цифры на нем было легко распознать. Дома Хиггинс зашел на сайт лотереи, чтобы еще раз проверить выигрышную комбинацию цифр. "Первая совпала, вторая совпала, еще одна, потом еще одна - у нас были все необходимые цифры", - вспоминает пенсионер.

"Когда Лесли проснулась, я рассказал ей все, что произошло. Показал ей номера, попросил перепроверить. Сначала она поняла неправильно и решила, что мы стали богаче на 5,7 млн, а не на невероятные 57".

Чтобы подтвердить подлинность разорванного билета, организаторы лотереи провели собственное расследование. Несколько специалистов приехали в Лоренсекерк и проверили версию супругов. В частности, следователи пересмотрели записи с камер наблюдения магазина, где выигрышный билет был испорчен.

Копірайт зображення Google Image caption Магазин, в котором Фред Хиггинс приобрел выигрышный билет

Как потратить миллионы

До выхода на пенсию Хиггинс работал администратором в компании Audi, его жена - менеджером по работе с клиентами в логистической компании Montrose Port Authori.

Пара, которая провела вместе последние 35 лет, уже успела сделать первую покупку на выигранные деньги: им стал новый кабриолет Audi.

"До выигрыша у нас была вполне комфортная жизнь, но мы всегда мечтали пожить где-то еще. Нам нравится остров Гозо, где живет моя племянница. Мы давно думаем об этих краях. В последнее время мне также нравится Франция, а Лесли - Барбадос", - сказал Хиггинс.

Как ценитель виски, Хиггинс также планирует потратить часть выигранных денег на пополнение своей коллекции.

"20 августа будет годовщина нашей с Лесли свадьбы, через несколько дней после этого - мой день рождения. Так что, думаю, мы устроим празднование, а потом решим, что делать дальше", - сообщил он.

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