Нападение в Одессе: активистов несколько раз угрожали убить

Копірайт зображення facebook.com/grig.cozma Image caption Фото своей разбитой машины Григорий Козьма выставил в Facebook

Неизвестный мужчина за рулем грузовика протаранил автомобиль общественных активистов Григория Козьмы и Михаила Кузаконя и скрылся с места преступления. Это произошло утром в пригороде Одессы.

О нападении на себя редактор издания "Общественное следствие" Григорий Козьма сообщил в 10 утра в Facebook:

"Только что на меня и Михаил Кузаконь совершено нападение с использованием грузовика который на скорости, целенаправлено въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто и побежал".

Михаил Кузаконь является руководителем одесской городской организации "Народный Рух Украины". Он занимается расследованиями с Григорием Козьмой и вместе с ним ездит на работу.

Инцидент произошел в частном секторе села Красный Хутор около дома Кузаконя. Туда Козьма приехал на своем автомобиле, чтобы забрать коллегу.

О подробностях инцидента Михаил Кузаконь рассказал в беседе с ВВС News Украина.

Перед покушением нападавшие предупредили детей

Когда автомобиль подъехал, во дворе появился человек спортивного телосложения, который разговаривал по телефону. Вместе с ним подъехал мопед, водитель которого обратился к детям, игравшим во дворе, и сказал, чтобы они отошли, так как там играть опасно.

После этого в переулок на высокой скорости въехал грузовик, который протаранил калитку, из которой вышел Кузаконь, и полностью разбил автомобиль Козьмы.

Водитель грузовика на ходу выпрыгнул из машины и скрылся вместе с сообщником на мопеде.

Копірайт зображення facebook.com/grig.cozma Image caption Вантажівку нападник кинув на місці злочину

"Это, я думаю, должно было быть убийством, на самом деле. Если бы я вошел, если бы Григорий не отреагировал, нас бы эта машина убила", - говорит Михаил Кузаконь.

Кузаконь рассказывает, что его коллега Григорий Козьма сделал несколько выстрелов в направлении водителей.

По факту происшествия начали уголовное производство. Полиция расследует наезд как покушение на убийство.

Советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook заявил: "Сейчас проверяется, действительно ли злоумышленники намеревались использовать "газон" как способ нанести вред имуществу, здоровью или даже жизни активистов, или это какое-то "бухое" ДТП".

Одесские активисты

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Григорий Козьма - одесский активист и главный редактор интернет-издания "Общественное следствие", которое публикует антикоррупционные расследования.

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Михаил Кузаконь - руководитель одесской городской организации "Народный Рух Украины" и общественный деятель, известный борьбой с одесскими коррупционерами. Нападение они связывают со своей деятельностью.

"Вчера вернулись из Киева. В Киеве общались с нардепом Чумаком, вчера был ряд встреч, именно по ситуации в Одессе, по криминальной ситуации, по коррумпированной ситуации, по ситуации со школами", - рассказывает Михаил Кузаконь.

Сценарий Бабченко

Михаил Кузаконь говорит, что сейчас является истцом в семи антикоррупционных делах, и регулярно получает угрозы.

"Угрожали, прямо ко мне приезжали в офис, это все было зафиксировано на видео. Я подавал заявление, я знаю, что расследование не ведется", - говорит Михаил Кузаконь.

После того, как Кузаконю стало известно о подготовке покушения на убийство, он обратился в СБУ.

Впоследствии его дело передали в районный отдел полиции.

Нападения на активистов

31 июля в соседних южных областях Украины произошли сразу два нападения на общественных активистов. В Бердянске убили бывшего бойца АТО Виталия Олешко, а в Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета и известную в городе активистку Екатерину Гандзюк.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/UAKATERYNA

Активистка известна своими действиями против пророссийских политических организаций области, также она резко критикует работу правоохранительных органов. Нападение произошло рядом с подъездом Гандзюк.

Неизвестный облил ее кислотой, в результате чего она получила ожоги 35% кожи. По сообщениям ее друзей, больше всего пострадала шея, спина, часть лица у глаз и почки. Полиция опрашивает свидетелей.

Копірайт зображення УНІАН

Виталий Олешко воевал в составе батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск, был в плену.

По возвращении активно занимался местной политикой в Бердянске. Во дворе отеля, принадлежащего его семье, активисту дважды выстрелили в спину из ружья. Мужчина скончался на месте.

Пятерых подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" удалось задержать. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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