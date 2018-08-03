Альпинист седьмой день ждет спасения в горах Новой Зеландии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дорога к горе Аспиринг, где нашли замерзшего мужчину

Австралийский альпинист, пережил уже почти семь дней в условиях сильного холода на горе в Новой Зеландии, а его до сих пор не эвакуировали.

Спасатели считают, что выжить ему удается благодаря полученным в армии навыкам.

29-летнего альпиниста объявили пропавшим без вести в понедельник после того, как он не вернулся из самостоятельного похода в районе горы Аспиринг, вблизи курортного города Ванака (юг Новой Зеландии).

Мужчина пережил длительное пребывание на холодном ветру скоростью до 60 км/ч и сильные снегопады.

Спасательная группа нашла его в четверг, при этом они сообщили, что он мог стоять и махать вертолету руками.

"Мы считаем, что он выкопал себе приют в снегу, и это помогло ему выжить в течение последних нескольких дней", - заявил координатор спасателей Джеофф Лант радио "Новая Зеландия".

Мужчину нашли в "достаточно хорошем состоянии", и страдал он только от "незначительного обморожения".

Австралийская армия подтвердила, что альпинист - солдат, который сейчас находится в отпуске в Новой Зеландии.

Спасательная операция

Поисковые команды получили сигнал "тревожного маячка" мужчины во вторник и пытались пробиться к нему - несмотря на сильный ветер и грозы в регионе.

Его снаряжение, включая спальный мешок и еду, нашли в сторожке ниже, на высоте 3093 м.

"Многие альпинисты оставляют значительную часть своего оборудования и одежды в базовом лагере, а затем быстро поднимаются", - сказал Лант.

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Власти заявили, что погода в четверг была слишком ветреная, чтобы забрать альпиниста в безопасное место.

Спасатели, которые несут еду и медицинские средства, идут к нему на лыжах.

Они рассчитывают на эвакуацию альпиниста в пятницу.

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