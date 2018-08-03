Как "чудо" вернуло этот портрет в семью

Копірайт зображення Leisa Cearney

Лейса Сирни была поражена, когда увидела на помойке в австралийской провинции портрет хорошо одетой пары.

Она решила "воссоединить" портрет с семьей.

И благодаря силе соцсетей и удачи ей это удалось.

"Эта картина меня сразу же привлекла, - сказала Сирни. - Я просто не могла оставить эту прекрасную пару на свалке".

Сирни живет в городке Станторп на юге Квинсленда. Она историк и активно интересуется семейной историей. В поисках родственников пары с портрета она обратилась к Facebook.

"Я предположила, что они могли быть местной парой, поэтому разместила фото на странице сообщества", - рассказывает она.

Однако тот, кто к ней обратился, оказался не местным жителем.

Копірайт зображення Eleanor Torta Image caption Том и Амелия Джонс

За сотни километров, в городке Хоум-Хилл, 78-летняя Элеанор Торта прокручивала свою ленту Facebook и вдруг увидела пост Лейси Сирни.

Она мгновенно узнала пару.

"Я думала, что это сон, когда увидела фотографию, - рассказывает Торта. - Я сразу же поняла, что это были мои бабушка и дедушка. Это было чудо!"

Она увидела пост, а ее друг "расшарил". По стечению обстоятельств именно в тот день она изучала свое семейное дерево.

Она связалась Сирни, объяснив, что эта пара - ее дедушка и бабушка, Том и Амелия Джонс.

Портрет вывезли на свалку после того, как их пожилой родственник заболел и переехал в дом престарелых. На этой неделе картина "воссоединилась" с Элеанор Торта.

Сирни же рассказывает, что когда она увидела другие фотографии супругов, то сразу поняла, что на этом портрете были именно они.

Копірайт зображення Eleanor Torta Image caption Бабушка и дедушка Элеанор сидят по обе стороны от ее прабабушки (женщина в центре с моделью самолета)

По словам Сирни, она была очень взволнована, когда разговаривала с Торта по телефону:

"Она плакала, и мне было так приятно, что смогла привнести эту радость в ее жизнь".

Торта отметила, что очень благодарна Сирни за то, что сберегла портрет, и благодаря ей он остался в семье.

Портрет Тома и Амелии - черно-белая фотография, раскрашенная с помощью красок или чернил. Эта техника была популярна в начале 1900-х годов.

Торта точно не знает, когда был сделан этот портрет, но думает, что это было 70 лет назад.

На задней части рамки есть печать - "Empire Art Co. Pty. Ltd". Согласно архивным данным, эта фирма была основана в Сиднее в 1920 году.

Копірайт зображення Leisa Carney Image caption Компания The Empire Art функционировала в Сиднее между 1920 и 1971 годами

Торта говорит, что ее поразила сила социальных сетей, которая соединяет людей:

"Я создала аккаунт на Facebook уже в старости. Некоторые вещи мне не нравятся. Но то, что вы там можете найти - невероятно!"

"Я использую его, чтобы поддерживать связь с моими внуками, а теперь вижу там фотографии моих бабушек и дедушек!" - добавляет она.

Рассказ Джорджа Пьепойнта, UGC and Social News

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