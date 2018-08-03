Как "чудо" вернуло этот портрет в семью
Лейса Сирни была поражена, когда увидела на помойке в австралийской провинции портрет хорошо одетой пары.
Она решила "воссоединить" портрет с семьей.
И благодаря силе соцсетей и удачи ей это удалось.
"Эта картина меня сразу же привлекла, - сказала Сирни. - Я просто не могла оставить эту прекрасную пару на свалке".
Сирни живет в городке Станторп на юге Квинсленда. Она историк и активно интересуется семейной историей. В поисках родственников пары с портрета она обратилась к Facebook.
"Я предположила, что они могли быть местной парой, поэтому разместила фото на странице сообщества", - рассказывает она.
Однако тот, кто к ней обратился, оказался не местным жителем.
За сотни километров, в городке Хоум-Хилл, 78-летняя Элеанор Торта прокручивала свою ленту Facebook и вдруг увидела пост Лейси Сирни.
Она мгновенно узнала пару.
"Я думала, что это сон, когда увидела фотографию, - рассказывает Торта. - Я сразу же поняла, что это были мои бабушка и дедушка. Это было чудо!"
Она увидела пост, а ее друг "расшарил". По стечению обстоятельств именно в тот день она изучала свое семейное дерево.
Она связалась Сирни, объяснив, что эта пара - ее дедушка и бабушка, Том и Амелия Джонс.
Портрет вывезли на свалку после того, как их пожилой родственник заболел и переехал в дом престарелых. На этой неделе картина "воссоединилась" с Элеанор Торта.
Сирни же рассказывает, что когда она увидела другие фотографии супругов, то сразу поняла, что на этом портрете были именно они.
По словам Сирни, она была очень взволнована, когда разговаривала с Торта по телефону:
"Она плакала, и мне было так приятно, что смогла привнести эту радость в ее жизнь".
Торта отметила, что очень благодарна Сирни за то, что сберегла портрет, и благодаря ей он остался в семье.
Портрет Тома и Амелии - черно-белая фотография, раскрашенная с помощью красок или чернил. Эта техника была популярна в начале 1900-х годов.
Торта точно не знает, когда был сделан этот портрет, но думает, что это было 70 лет назад.
На задней части рамки есть печать - "Empire Art Co. Pty. Ltd". Согласно архивным данным, эта фирма была основана в Сиднее в 1920 году.
Торта говорит, что ее поразила сила социальных сетей, которая соединяет людей:
"Я создала аккаунт на Facebook уже в старости. Некоторые вещи мне не нравятся. Но то, что вы там можете найти - невероятно!"
"Я использую его, чтобы поддерживать связь с моими внуками, а теперь вижу там фотографии моих бабушек и дедушек!" - добавляет она.
Рассказ Джорджа Пьепойнта, UGC and Social News