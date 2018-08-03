Полиция задержала подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк

Копірайт зображення Facebook Катерини Гандзюк Image caption В результате нападения у Екатерины Гандзюк больше всего пострадали шея, спина, часть лица у глаза и почки

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство активистки Екатерины Гандзюк, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Он добавил, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, а подробности появятся в течение часа.

Управляющую делами Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой, от ожогов пострадало 35% кожи.

1 августа ее перевезли в Киев, а 3 августа уже сделали первую операцию.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после беседы с Гандзюк заявил, что дело передадут СБУ.

Это может быть связано с тем, что Гандзюк остро критиковала действия полиции и может не доверять следователям полиции.

Екатерина Гандзюк - известная херсонская активистка, которая критиковала действия правоохранительных органов в городе, обличала факты коррупции и боролась с пророссийскими организациями в городе.

Что установила полиция

По данным полиции, нападение произошло в 8 утра 31 июля возле дома городской чиновницы.

Неизвестный мужчина облил Екатерину Гандзюк кислотой и убежал.

Копірайт зображення Поліція Херсонщини Image caption Фото злоумышленника на одной из камер наблюдения

Экспертиза лишь на второй день установила, что это была концентрированная серная кислота.

Правоохранители изъяли видео с десяти камер наблюдения рядом с местом нападения.

В день нападения патрульные получили приметы нападавшего, однако задержать его в тот же день не удалось.

Руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий на брифинге предположил, что злоумышленник был не один: "Скорее всего, у него были сообщники, которые ждали его в автомобиле".

После оценки состояния пострадавшей дело о нападении переквалифицировали - сейчас инцидент расследуется правоохранителями как "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Полиция выдвигает следующие версии произошедшего:

преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк;

преступление из-за ее активной гражданской позиции;

нападение из-за "возможных конфликтных ситуаций".

Ряд международных организаций, а также посольство США в Украине призвали власти расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.

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