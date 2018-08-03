Полиция задержала подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство активистки Екатерины Гандзюк, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Он добавил, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, а подробности появятся в течение часа.
Управляющую делами Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой, от ожогов пострадало 35% кожи.
1 августа ее перевезли в Киев, а 3 августа уже сделали первую операцию.
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3 августа генпрокурор Юрий Луценко после беседы с Гандзюк заявил, что дело передадут СБУ.
Это может быть связано с тем, что Гандзюк остро критиковала действия полиции и может не доверять следователям полиции.
Екатерина Гандзюк - известная херсонская активистка, которая критиковала действия правоохранительных органов в городе, обличала факты коррупции и боролась с пророссийскими организациями в городе.
Что установила полиция
По данным полиции, нападение произошло в 8 утра 31 июля возле дома городской чиновницы.
Неизвестный мужчина облил Екатерину Гандзюк кислотой и убежал.
Экспертиза лишь на второй день установила, что это была концентрированная серная кислота.
Правоохранители изъяли видео с десяти камер наблюдения рядом с местом нападения.
В день нападения патрульные получили приметы нападавшего, однако задержать его в тот же день не удалось.
Руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий на брифинге предположил, что злоумышленник был не один: "Скорее всего, у него были сообщники, которые ждали его в автомобиле".
После оценки состояния пострадавшей дело о нападении переквалифицировали - сейчас инцидент расследуется правоохранителями как "Покушение на убийство с особой жестокостью".
Полиция выдвигает следующие версии произошедшего:
- преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк;
- преступление из-за ее активной гражданской позиции;
- нападение из-за "возможных конфликтных ситуаций".
Ряд международных организаций, а также посольство США в Украине призвали власти расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.