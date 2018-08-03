Насилие в детдоме на Волыни: что известно?

Копірайт зображення Facebook Людмили Денісової

На Волыни расследуют ситуацию в детдоме в Рожище, где у детей обнаружили следы побоев и крови на одежде во время проверки заведения.

В пятницу, 3 августа, полиция начала досудебное расследование по статье о растлении несовершеннолетних, а накануне - также по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей и преднамеренном нанесении легких телесных повреждений, сообщили BBC Украина в Главном управлении Нацполиции в Волынской области.

Директора школы в Рожище отстранили от должности, ему уже избирается мера пресечения, написала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В четверг, 2 августа, она сообщила, что у десяти детдомовцев во время плановой проверки обнаружили следы избиения и крови на одежде, а трое детей пожаловались на сексуальные домогательства со стороны руководства приюта.

По словам детей, их бьет директор заведения и его брат, который работает там дежурным по режиму, написала Денисова. Девушки рассказали, что последний трогал их за разные части тела. "Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась - сказала, что они все выдумывают", - отметила омбудсмен.

Пострадавших доставили в больницу, где им должны предоставить медицинскую и психологическую помощь. Остальных детей оставили в детском доме в Рожище. Там в течение не менее трех недель с ними круглосуточно будут находится полицейские и сотрудники службы по делам детей, сообщила Денисова.

Прокуроры и следователи допрашивают возможных причастных лиц, а также опрашивают воспитанников, информирует прокуратура Волынской области.

Директор детского приюта Леонид Матвийчук опровергает обвинения. В интервью изданию Волинь24 он заявил, что дежурному пришлось усмирять девочек-подростков из-за их "деструктивного поведения". По словам Матвийчука, они подожгли бумагу в игровой комнате, а также "организовали крики, песни, нецензурные слова".

Как стало известно, 30 июля люди, проживающие рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта раздавались детские крики, написала Денисова в Facebook.

Дети рассказали представителям омбудсмена, что в этот день их бил дежурный по режиму и звали на помощь. По их словам, когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил, пишет Денисова.

В прокуратуре области указали, что ранее в этом детском доме пропал ребенок - в мае один из воспитанников убежал из заведения.

Руководство заведения сообщило об этом правоохранителям только два месяца спустя - 11 июля.

Прокуратура обращалась к губернатору Волынской области с просьбой решить вопрос и привлечь к ответственности должностных лиц приюта, сообщили в ведомстве.

Как отметила Денисова, пропавшего ребенка так и не нашли.

Сейчас в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

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