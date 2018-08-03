Власти Франции ввели штраф за непристойности в адрес женщин

Копірайт зображення Marie Laguerre/Cafe video Image caption Видеокадр, послуживший поводом для принятия закона

Французский парламент одобрил закон о введении штрафа за непристойности в адрес женщин.

Об этом сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

По ее словам, в соответствии с новым законом за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф в размере от €90 до €750.

"Ранее уличные домогательства оставались безнаказанными, с этого момента все поменяется", - заявила Шьяппа.

Секретарь отметила, что подобные меры - ответ на недавний случай, произошедший в Париже, когда молодую девушку Мари Лагер ударили после её просьбы замолчать в адрес прохожего, свистевшего ей вслед.

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших инцидент, быстро стали вирусными в соцсетях и собрали миллионы просмотров.

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"Я понимала, что он может меня ударить, - вспоминает Лагер. - Я могла бы убежать, но такой вариант я не рассматривала. Я не собиралась опускать глаза или извиняться".

По данным Фонда Жана Жореса, с различными формами сексуальных домогательств регулярно сталкивается значительная часть французских женщин: 50% опрошенных признались, что время от времени выслушивают сексистские замечания в свой адрес; 45% - часто сталкиваются с "грубыми жестами сексуального характера" со стороны мужчин.

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