Названы причины крушения вертолета в Росии

Копірайт зображення Pixsell/PA Images/TASS Image caption Вертолет Ми-8 разбился возле населенного пункта Игарка (фото из фотобанка)

Пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании Utair разбился в Красноярском крае, в результате авиакатастрофы погибли 18 человек - три члена экипажа и 15 пассажиров, в числе которых работники дочерней структуры "Роснефти" - "РН-Ванкор".

Катастрофа произошла в 180 км севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

"По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании АО "ЮТэйр-вертолётные услуги" выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения", - говорится в заявлении Росавиации.

Первым взлетел вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами - рабочими вахтовых смен, которых должны были доставить на нефтеперекачивающую станцию.

"По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел", - заявили в ведомстве.

Расследованием причин катастрофы займется специальная комиссия Росавиации. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.

"В простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки "Ванкор" потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна", - говорится в сообщении авиакомпании.

На место крушения вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Но как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, установить причины крушения "черный ящик" вряд ли поможет.

"В данном случае они вряд ли содержат достаточно информации, чтобы установить причины произошедшего. Слишком стремительно развивалась авария".

В качестве основных версий катастрофы, по информации РИА Новости, пока рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.

Второй вертолет вынужден был в воздухе отцепить внешний груз и сбросить его на землю, чтобы избежать крушения, рассказал источник Интерфакса.

"Данный полет выполнялся без диспетчерского сопровождения по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на экипажах двух вертолетов", - добавил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram