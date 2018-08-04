Смертельное ДТП под Херсоном: пьяный военный комиссар сбил супружескую пару

Копірайт зображення Лариса Сарган Image caption Автомобиль сбил двух человек на тротуаре и врезался в дерево

В Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем сбил насмерть молодую супружескую пару, оставив сиротами двух девочек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Трагедия произошла вечером 3 августа в городке Чаплинка Херсонской области.

Пресс-служба Сухопутных войск Украины уточнила, что виновником трагедии стал военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата.

"Согласно решению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов Вооруженных сил Украины и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении военных.

Полиция Херсонской области уточнила, что в результате ДТП погибли супруги, 1991 и 1996 года рождения.

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Правоохранители добавили, что после наезда на молодую пару автомобиль на большой скорости врезался в дерево.

В сообщении Генпрокуратуры указано, что водитель автомобиля "ВАЗ-2106" находился в состоянии "сильного алкогольного опьянения".

Мужчина и женщина от полученных травм погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей.

Задержанному водителю вскоре объявят подозрение, а суд будет избирать ему меру пресечения.

В последние несколько недель полиция усилила контроль, чтобы уменьшить аварийность и смертность на дорогах Украины.

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