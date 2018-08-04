Невиданная жара в Европе: как спасаются люди, звери и рыба

Копірайт зображення AFP Image caption Ледник на шведской горе Кебнекайз - больше не самая высокая точка в стране

В Европу пришла очередная волна аномальной жары - в течение нескольких дней может быть побит исторический температурный рекорд.

Прогнозируют, что в некоторых районах Испании и Португалии температура может достигать +47 °С.

Но даже если не смотреть на термометр, последствия жары заметны повсюду - от талых гор в Швеции до слухов о дефиците брюссельской капусты.

Мы собрали несколько самых ярких примеров влияния жары на весь континент. Одни из них довольно необычные, а другие даже вызывают беспокойство.

1. Тающий ледник

Ледник на шведской горе Кебнекайз так сильно подтаял, что это больше не самая высокая точка в стране.

"Это довольно страшно", - сказал Ганлильд Нинис Росквист, профессор географии Стокгольмского университета, который уже много лет измеряет ледник в рамках исследований в области изменения климата. - Здесь вы видите здесь последствия изменения климата, и для Швеции южный пик Кебнекайса является таким знаковым символом".

Южный пик потерял четыре метра снега в период со 2 по 31 июля.

2. Спасение рыбы в Швейцарии

В Швейцарии от жары гибнет рыба. В некоторых кантонах местные жители стараются всеми силами спасти от массового мора обитателей водоема.

Когда температура воды поднимается выше 27 градусов по Цельсию, многие виды рыб умирают от нехватки кислорода. На прошлой неделе температура воды в горном Боденском озере достигла отметки 25.

Копірайт зображення Reuters Image caption После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река Рейн сильно обмельчала.

В некоторых регионах местные рыбные хозяйства смогли собрать некоторые виды рыб, которым угрожает опасность, и переместить их в прохладные водоемы. Однако это невозможно сделать в Боденском озере и в реке Рейн.

Власти Швейцарии обеспокоены судьбой не только рыбы. Местным военным позволили облачиться в шорты и футболки вместо привычной формы.

Полицейским собакам одели ботинки, чтобы защитить их лапы от раскаленных тротуаров.

3. Исчезнет ли брюссельская капуста?

Сторонники и противники этого продукта по-разному воспринимают возможное исчезновение с прилавков брюссельской капусты.

Копірайт зображення PA Image caption Урожай брюссельской капусты под угрозой

Урожай картофеля также под угрозой. На фоне очень холодной зимы и жаркого лета плоды этих овощей будут очень маленького размера.

4. Замороженная еда для жителей зоопарков

Копірайт зображення ZSL LONDON ZOO Image caption Сурикаты лакомится мороженной едой в зоопарке Лондона

Люди - не единственный вид, страдающий от летнего зноя на планете.

В одном из зоопарков на юге Франции хищники лакомятся замороженной смесью крови и кусков мяса. А травоядные могут охладиться благодаря замороженным фруктовым смесям.

5. Токсичные водоросли в Балтике

В Балтийском море купание ограничено из-за аномального роста токсичных водорослей, вызванного жаркой погодой.

Людям в Польше, Литве и Швеции советуют не погружаться в воду с таким водорослями.

Копірайт зображення Reuters Image caption Токсичные водоросли на пляже близ Гдыне в Польше

Финский институт экологии SYKE сообщил, что распространение подобной органики в последнее десятилетие приобрело массовый характер.

Впрочем, ученые не унывают - зеленый покров помогает изучить, какие бактерии чувствительны к растениям, что может помочь преодолеть резистентность к антибиотикам.

"Это хорошая возможность собрать материал для исследования. В последние годы с этим у нас были проблемы", - говорит польский ученый Анна Мазур-Мажец.

6. Водяные пушки целятся в деревья

В Германии полицейские водомёты используют для полива газонов и деревьев, а не разгона демонстраций.

Копірайт зображення Reuters Image caption Немецкая полиция использует водомёты для орошения кустарников и деревьев

Спецмашины полиции помогают пожарным спасти от жары Берлин, Гамбург и другие города. Полицейский водомёт был замечен даже вблизи офиса Ангелы Меркель.

На прошлой неделе берлинская полиция опубликовала сообщение в Twitter с призывом к коллегам из Франкфурта, Мюнхена и даже Вены присоединиться к своего рода флешмобу.

Во Франкфурте "вызов приняли" и в качестве доказательства даже опубликовали фото. А вот правоохранители Мюнхена и Вены отказались принять участие в этой акции, объяснив, что за них эту работу сделали проливные дожди.

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