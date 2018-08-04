В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба

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В Дании задержали первых нарушительниц вступившего в силу закона, запрещающего ношение закрывающей лицо одежды.

Женщины были задержаны после того, как одна из них, на которой был оставляющий узкую прорезь для глаз никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм к северу от Копенгагена.

28-летнюю женщину оштрафовали на 155 долларов, и попросили снять головной убор или покинуть торговый центр. Она ушла.

Напомним, в среду, 1 августа в Дании вступил в силу закон, который запрещает жителям страны скрывать лицо в общественных местах.

Нарушителям грозят штрафы в размере от 155 долларов за первое нарушение и до 1500 долларов - за повторное.

Копірайт зображення AFP Image caption Сотни людей приняли участие в демонстрации против нового закона

Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния − паранджа и никаб, но и различные маски, например лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Новый закон вызвал протесты и критику со стороны правозащитных групп.

1 августа в Копенгагене несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против закона, который фактически запрещает носить мусульманскую традиционную одежду.

Организация Human Rights Watch назвала закон "дискриминационным".

Копірайт зображення Reuters Image caption Солидарность с мусульманскими женщинами выразили представители различных социальных групп

Подобный законодательный запрет на ношение закрывающей лицо одежды с осени прошлого года работает в Австрии, годом ранее начал применяться в Болгарии и швейцарском кантоне Тичино, а с 2011 года введен во Франции и Бельгии.