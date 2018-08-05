На президента Венесуэлы совершено "покушение с дронами". Он выжил

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Мадуро (в центре) и его жена Силия Флорес в момент, когда послышался звук взрыва

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления было совершено покушение с помощью нескольких дронов, нагруженных взрывчаткой, сообщили в министерстве связи.

Это выступление транслировалось по телевидению.

На телевизионных кадрах видно, как во время речи президент неожиданно посмотрел вверх и испугался. Видно также, как разбегаются солдаты.

Президент Мадуро обвинил в нападении Колумбию. В Боготе эти обвинения назвали "безосновательными".

Согласно сообщениям венесуэльских властей, во время нападения семь солдат получили ранения.

Позже по обвинению в причастности к нападению были арестованы несколько человек.

Что известно о нападении

Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии.

Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент.

Вскоре после покушения Николас Мадуро выступил с обращением и заявил: "Летательный аппарат взорвался возле меня, большой взрыв. Спустя несколько секунд был второй взрыв".

На фотографиях в социальных сетях видно, как охрана Мадуро закрывала его после нападения пуленепробиваемыми щитами.

По словам президента, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - цитирует Reuters слова Мадуро.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В здании рядом с местом, где выступил президент Мадуро, видны выжженные окна

Ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка "Национальное движение солдат в футболках".

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были "сбиты снайперами". На вопросы журналистов участники группировки отвечать не стали.

Мадуро во время обращения к нации заявил о заговоре против себя, в котором якобы участвовали его враги как внутри страны, так и в соседней Колумбии.

По его словам, нет сомнений, что за нападением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Никаких доказательств он не представил.

Колумбийское правительство отрицает причастность к покушению и называет обвинения необоснованными.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Военные перекрыли доступ к месту, где произошло нападение

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае - Венесуэлы", - заявил Мадуро.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию: "После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу".

В мае Мадуро был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), а его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Представители оппозиции уже заявили, что не верят в версию властей.

"Мы не знали, что происходит [...]. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", - заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля" в Венесуэле.

Кто такой Николас Мадуро?

Президент Мадуро стал не менее противоречивым лидером Венесуэлы, чем его предшественник Уго Чавес.

С тех пор, как он занял пост президента в 2013 году, Мадуро и его администрация не раз сталкивались с обвинениями в нарушении прав человека и попытках подорвать демократические устои.

Его оппоненты считают его безжалостным диктатором, который преследует своих политических соперников. После переизбрания Мадуро в мае сотни тысяч людей вышли на акции протеста.

В то же время многие в Венесуэле до сих пор лояльны Мадуро, заявляя, что все проблемы в стране вызваны не неумелыми действиями правительства, а враждебными империалистическими силами.

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