В Киеве вспоминают жертв репрессий 1937-38 годов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий является одним из крупнейших на территории Украины. Уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных

По оценкам историков, во время "Большого террора" - политических чисток конца 1930-х годов - на территории УССР были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - приговорены к расстрелу.

Чествование началось поминальной литургией в Покровской церкви на Подоле и мемориальными мероприятиями у Креста репрессированным в 1930-х - 50-х гг. на аллее Героев Небесной Сотни. В 1934-38 годах НКВД УССР располагался в Киеве в зданиях бывшего Киевского института благородных девиц (впоследствии - Октябрьский дворец).

Состоится также чествование жертв в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", где происходили расстрелы. Быковнянское захоронене жертв сталинских репрессий является одним из крупнейших на территории Украины. Уже установлены имена более 19 тыс. расстрелянных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Партийные органы отправляли на места "лимиты" наказания первой категории (расстрел) и второй категории (тюрьмы и лагеря)

Масштабная кампания массовых репрессий граждан была развернута в СССР в 1937-1938 годы по инициативе руководства страны и ее лидера Иосифа Сталина.

Официальным началом "Большого террора" стал оперативный приказ НКВД СССР № 00447 "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" от 30 июля 1937 года, который политбюро ЦК ВКП (б) утвердило 31 июля.

5 августа 1937 года в Киев прибыла комиссия из Москвы в составе председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова, народного комиссара внутренних дел Николая Ежова и первого секретаря Московского горкома ВКП (б) Никиты Хрущева.

Приказом № 00447 вводились планы наказания.

"Если первичный лимит для УССР по I категории (расстрел) составил 26 150 человек, то в январе 1938 года он был увеличен до 83 122 человек", - говорится в справке Института национальной памяти.

Большие политические чистки продолжались 15 месяцев и были официально прекращены по постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) 17 ноября 1938 года, хотя репрессии в меньших масштабах продолжались и в дальнейшем.

За неполные два года были арестованы 1,5 миллиона человек, 680 тыс. из них были убиты.

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