ГСЧС предупреждает: в Украине с начала года утонули почти 800 человек
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о серьезном увеличении количества погибших в водоемах.
По словам спасателей, из-за жары люди активно идут купаться.
А из-за пренебрежения правилами безопасности купание заканчивается трагедией.
С начала этого года на водоемах погибли уже почти 800 человек.
"Обычно отдых у воды - едва ли не лучший способ охладиться, когда за окном прогнозируют более 35 градусов. Однако, если пренебрегать элементарными правилами безопасности и предупреждениями, досуг может завершиться настоящей трагедией", - сообщили в ГСЧС.
По данным ведомства, с начала августа количество утоплений уже насчитывает более двух десятков случаев. Среди погибших немало детей.
В частности, 2 августа в Одесской области водолазы нашли и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения. Он еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метрах от берега нырнул в воду и исчез.
В этот же день в Винницкой области во время купания на реке Южный Буг утонул девочка 2008 года рождения.
В июле на водоемах погибло 189 украинцев. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей.
Чтобы уменьшить такую печальную статистику, специалисты службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу.
"Однако, наиболее действенным превентивным методом является личная осторожность и ответственность каждого гражданина!", - обращают внимание в ГСЧС.
Спасатели напоминают:
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко и никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают рядом с вами;
- температура воды должна быть не ниже +17 ° C;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.