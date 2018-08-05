ГСЧС предупреждает: в Украине с начала года утонули почти 800 человек

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о серьезном увеличении количества погибших в водоемах.

По словам спасателей, из-за жары люди активно идут купаться.

А из-за пренебрежения правилами безопасности купание заканчивается трагедией.

С начала этого года на водоемах погибли уже почти 800 человек.

"Обычно отдых у воды - едва ли не лучший способ охладиться, когда за окном прогнозируют более 35 градусов. Однако, если пренебрегать элементарными правилами безопасности и предупреждениями, досуг может завершиться настоящей трагедией", - сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, с начала августа количество утоплений уже насчитывает более двух десятков случаев. Среди погибших немало детей.

В частности, 2 августа в Одесской области водолазы нашли и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения. Он еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метрах от берега нырнул в воду и исчез.

В этот же день в Винницкой области во время купания на реке Южный Буг утонул девочка 2008 года рождения.

Копірайт зображення УНІАН

В июле на водоемах погибло 189 украинцев. Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей.

Чтобы уменьшить такую ​​печальную статистику, специалисты службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу.

"Однако, наиболее действенным превентивным методом является личная осторожность и ответственность каждого гражданина!", - обращают внимание в ГСЧС.

Спасатели напоминают:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко и никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают рядом с вами;

температура воды должна быть не ниже +17 ° C;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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