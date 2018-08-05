В Швейцарии разбился экскурсионный самолет: 20 погибших

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В швейцарских горах разбился самолет времен Второй Мировой войны. Погибли 20 человек.

По данным полиции, на воздушном судне Junker JU-52 HB-HOT находились 17 пассажиров и три члена экипажа.

Оператор JU-Air заявил, что открыл "горячую линию" для помощи родственникам.

Причины катастрофы пока не известны.

Копірайт зображення JU-AIR Image caption Самолет сделали в 1930-х годах в Германии

Очевидцы рассказали швейцарской газете 20 Minutes, что "самолет повернул на 180 градусов на юг и упал на землю, как камень".

Компания JU-Air проводит обзорные экскурсии на старинных самолетах немецкого производства.

Еще одна катастрофа небольшого самолета, которая произошла в субботу в центральной Швейцарии, унесла жизни семьи, включая двоих детей.

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