В Швейцарии разбился экскурсионный самолет: 20 погибших
В швейцарских горах разбился самолет времен Второй Мировой войны. Погибли 20 человек.
По данным полиции, на воздушном судне Junker JU-52 HB-HOT находились 17 пассажиров и три члена экипажа.
Оператор JU-Air заявил, что открыл "горячую линию" для помощи родственникам.
Причины катастрофы пока не известны.
Очевидцы рассказали швейцарской газете 20 Minutes, что "самолет повернул на 180 градусов на юг и упал на землю, как камень".
Компания JU-Air проводит обзорные экскурсии на старинных самолетах немецкого производства.
Еще одна катастрофа небольшого самолета, которая произошла в субботу в центральной Швейцарии, унесла жизни семьи, включая двоих детей.