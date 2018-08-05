В Индонезии - очередное землетрясение и угроза цунами

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На индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение мощностью семь баллов, которое может привести к цунами.

Геологическая служба США сообщила, что толчки произошли на глубине 10 км под землей на северном побережье.

Неделю назад на этом же острове произошло другое землетрясение. Тогда погибли по меньшей мере 16 человек.

Ломбок расположен в 40 километрах от популярного среди туристов Бали.

Пока не было сообщений о жертвах, но чиновники уже предупреждают о возможном цунами.

Местные власти призвали людей не приближаться к океану.

"Пожалуйста, поднимитесь на возвышенности, при этом соблюдайте спокойствие и не паникуйте", - сказал руководитель Индонезийского метеорологического агентства Двикорита Карнавати.

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Почувствовали эти толчки и на Бали. Там напуганные люди выбегали из зданий.

"Все гости отеля выбежали, и я тоже. Люди заполонили улицы", - сказала туристка из Австралии Мишель Линдси, которую цитирует Reuters.

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