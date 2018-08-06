Одиннадцать изнуренных голодом детей нашли в пустыне в США

Копірайт зображення EPA Image caption Полиция описывает место, где нашли детей, как самодельный барак вблизи общины Амалия на севере штата Нью-Мексико

Полиция Нью-Мексико нашла 11 истощенных детей, которых держали в заброшенном бараке.

Местный шериф рассказал, что в дети были одеты в лохмотья, были босые и выглядели как "беженцы Третьей Мировой войны".

На месте также нашли пятерых взрослых, среди них было двое тяжело вооруженных мужчин.

В бараки полиция пришла с обыском после того, как получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны еда и вода".

Правоохранители рассказали, что детей держали в небольшом подземном прицепе, который был накрыт пластиком, и не было воды и электричества.

Как группа детей и взрослых оказалась там пока неизвестно.

Шериф города Таос Джерри Хогреф рассказал ABC News, что дети были голодные, грязные, и хотели пить.

"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить", - сказал он.

"Они были худые, торчащими с ребрами, очень грязные и испуганные".

На месте не было свежей воды, а единственной пищей оказались несколько картофелин и пачка риса, пояснили в полиции.

Копірайт зображення EPA Image caption Сирая Ваххаджа подозревают в похищении своего трехлетнего сына

На месте арестовали двух вооруженных мужчин по имени Сирай Ваххадж (Siraj Wahhaj) и Лукас Мортен.

Трех женщин, находившихся на месте, также задержали, однако впоследствии отпустили.

Господин Хогреф рассказал ABC, выглядело так, будто мужчины, которые контролировали барак, «промыли мозги женщинам и детям и очень сильно их запугали".

Местные социальные службы взяли под опеку 11 детей.

Ваххаджа (Mr Wahhaj) также подозревают в похищении своего трехлетнего сына, однако мальчика не было среди группы найденных детей, сообщают американские СМИ.