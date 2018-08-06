Одиннадцать изнуренных голодом детей нашли в пустыне в США
Полиция Нью-Мексико нашла 11 истощенных детей, которых держали в заброшенном бараке.
Местный шериф рассказал, что в дети были одеты в лохмотья, были босые и выглядели как "беженцы Третьей Мировой войны".
На месте также нашли пятерых взрослых, среди них было двое тяжело вооруженных мужчин.
В бараки полиция пришла с обыском после того, как получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны еда и вода".
Правоохранители рассказали, что детей держали в небольшом подземном прицепе, который был накрыт пластиком, и не было воды и электричества.
Как группа детей и взрослых оказалась там пока неизвестно.
Шериф города Таос Джерри Хогреф рассказал ABC News, что дети были голодные, грязные, и хотели пить.
"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить", - сказал он.
"Они были худые, торчащими с ребрами, очень грязные и испуганные".
На месте не было свежей воды, а единственной пищей оказались несколько картофелин и пачка риса, пояснили в полиции.
На месте арестовали двух вооруженных мужчин по имени Сирай Ваххадж (Siraj Wahhaj) и Лукас Мортен.
Трех женщин, находившихся на месте, также задержали, однако впоследствии отпустили.
Господин Хогреф рассказал ABC, выглядело так, будто мужчины, которые контролировали барак, «промыли мозги женщинам и детям и очень сильно их запугали".
Местные социальные службы взяли под опеку 11 детей.
Ваххаджа (Mr Wahhaj) также подозревают в похищении своего трехлетнего сына, однако мальчика не было среди группы найденных детей, сообщают американские СМИ.