Землетрясение в Индонезии: более 90 погибших и эвакуация

Копірайт зображення EPA Image caption Землетрясение разрушило несколько зданий, в том числе этот торговый центр

Более 90 человек погибли во время землетрясения на индонезийском острове Ломбок.

По данным властей, еще сотни людей получили ранения.

Экстренные службы не исключают, что число жертв может возрасти.

Землетрясение магнитудой в семь баллов привело к разрушению зданий и проблемам с электроснабжением. Испытали его и жители соседнего Бали.

Ломбок популярен среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр этого землетрясения находился недалеко от северного побережья острова на глубине 10 км.

Власти даже предупредили об угрозе цунами, однако позже это предупреждение отменили.

Копірайт зображення Reuters Image caption Из больницы на Бали эвакуировали всех пациентов

Жители Бали ощущали землетрясение несколько секунд. Люди выбегали из помещений, пациентов эвакуировали из больниц.

"Все жители отеля выбежали на улицу, я сделала то же самое. Люди просто наводнили улицы", - рассказала агентству Reuters австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.

Ощутили землетрясение и на островах Гили, которые особенно популярны среди дайверов.

По данным властей, оттуда эвакуировали 1000 иностранных туристов.

Аэропорты на островах Ломбок и Бали работают в обычном режиме, несмотря на некоторые повреждения внутри зданий.

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