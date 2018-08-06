Шесть арестов, зарубежные организаторы: что Венесуэла говорит о покушении на президента Мадуро

Копірайт зображення EPA Image caption Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес (в центре) во время пресс-конференции в Каракасе

Власти Венесуэлы рассказали о первых результатах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро, которое произошло во время речи политика в субботу, 4 августа. Задержаны уже шесть подозреваемых, а в причастности к покушению МИД страны обвиняет Колумбию и оппозицию.

Шесть задержанных

По подозрению в причастности к организации покушения на Николаса Мадуро уже задержаны шесть человек. Их имена не разглашаются, но о личностях подозреваемых кое-что известно.

Один из задержанных находился в розыске по подозрению в нападении на военную базу в августе 2017 году в городе Валенсия с целью захвата оружия. Тогда в результате нападения погибли два человека. Нападение на военную базу произошло на фоне многомесячных протестов против режима Мадуро и существенного ухудшения экономического положения страны.

Еще один подозреваемый задерживался еще в 2014 году за причастность к уличным протестам против Мадуро, но впоследствии был отпущен на свободу. За что именно его задерживали, не сообщается.

МВД Венесуэлы называет задержанных "террористами" и "наемниками".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На записи видно, как десятки солдат разбегаются с парада

Два дрона

В покушении было задействовано два летательных аппарата на самоуправлении. Власти Венесуэлы утверждают, что один из дронов удалось заранее нейтрализовать с помощью средств для перехвата радиоуправляемых устройств. Он взорвался в воздухе.

Другой дрон, на котором был размещен более крупное взрывное устройство, упал на землю, пишет El Nacional, и взорвался. Именно в результате этого взрыва пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, еще четверо - в стабильном.

До самого Мадуро дроны не долетели. По какой причине упал второй дрон, не сообщается, но по одной из версий, на это мог повлиять и большой вес взрывчатки, и усилия спецслужб по перехвату управления дроном, и погодные условия.

По данным МВД, каждый дрон был оснащен взрывчаткой C4 весом около одного килдограмма.

Иностранные организаторы

Сразу после покушения власти Венесуэлы, включая самого Мадуро, стали обвинять иностранные силы в организации покушения. МИД страны утверждает, что следы организаторов ведут в американский штат Флорида и в Колумбию.

На каких основаниях сделаны эти выводы, не уточняется. Венесуэльские власти утверждают, что покушение организовано правой оппозицией Венесуэлы.

И США, и Колумбия отвергли обвинения в причастности к покушению.

В "Твиттере" малоизвестная группировка "Солдаты в футболках" утверждает, что именно она организовала покушение. Сведений о том, что это за организация и насколько обоснованы ее заявления, нет.

Пожарные, которые находились на месте событий, сообщили агентству Ассошиэйтед пресс, что на самом деле взорвался газовый баллон. Других подтверждений этой версии произошедшего нет.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram