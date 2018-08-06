Умер самый титулованный шеф-повар

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Известный французский шеф-повар Жоэль Робушон, который считается мировым рекордсменом по количеству звезд Мишлен, умер в возрасте 73 лет, сообщают СМИ.

Робушон умер от рака в понедельник в Швейцарии, как сообщает Le Figaro, после года лечения рака поджелудочной железы.

В 1989 году его назвали "Шефом века".

За свою карьеру он получил 32 звезды Мишлен (известный ресторанный рейтинг).

Он руководил десятками ресторанов на трех континентах, в том числе в Токио, Шанхае и Лас-Вегасе.

Впервые повар заявил о себе в начале 1980-х в парижском ресторане "Жамен".

Он стал наставником для таких поваров как Гордон Рамзи и Эрик Рипер.

Робушон был официальным шеф-поваром Евро-2016 во Франции, во время которого готовил пищу для звезд футбола.

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