Умер самый титулованный шеф-повар
Известный французский шеф-повар Жоэль Робушон, который считается мировым рекордсменом по количеству звезд Мишлен, умер в возрасте 73 лет, сообщают СМИ.
Робушон умер от рака в понедельник в Швейцарии, как сообщает Le Figaro, после года лечения рака поджелудочной железы.
В 1989 году его назвали "Шефом века".
За свою карьеру он получил 32 звезды Мишлен (известный ресторанный рейтинг).
Он руководил десятками ресторанов на трех континентах, в том числе в Токио, Шанхае и Лас-Вегасе.
Впервые повар заявил о себе в начале 1980-х в парижском ресторане "Жамен".
Он стал наставником для таких поваров как Гордон Рамзи и Эрик Рипер.
Робушон был официальным шеф-поваром Евро-2016 во Франции, во время которого готовил пищу для звезд футбола.