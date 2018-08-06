Московский патриарх Кирилл едет в Стамбул на встречу с Варфоломеем

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В конце августа глава Русской православной церкви патриарх Кирилл посетит Стамбул - за несколько дней до того, как епископат Константинопольской Патриархии, как ожидается, рассмотрит решение о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Встреча запланирована на 31 августа.

В сообщении офиса Генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата сказано, что во время визита состоится личная встреча патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем, а также "компетентными органами Матери Церкви по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 сентября в Стамбуле пройдет общее собрание епископата Константинопольской Патриархии. Как ожидается, на нем будет поднят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.

О возможном предоставлении Украине томоса активно заговорили несколько месяцев назад: тогда Петр Порошенко заявил, что Украина как никогда близка к появлению собственной независимой церкви, которая признавалась бы православными церквями других стран.

Сейчас в Украине действуют сразу три религиозные организации, причисляющие себя к православию: УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и УПЦ Московского патриархата. Канонической, то есть признанной другими церквями, считается только последняя.

Раскол в украинском православии

Раскол в украинском православии произошел в начале 1990-х годов после провозглашения независимости Украины.

Тогда часть украинских православных иерархов стали продвигать идею отделения от русской православной церкви. Это крыло возглавлял митрополит Филарет, который тогда был главой УПЦ. Однако такие стремления не восприняли в Москве, и при ее содействии в 1992 году на соборе в Харькове Филарета сместили.

Филарет с соратниками образовали собственную православную церковь УПЦ Киевского патриархата. Часть православных иерархов создали еще одну церковь - Украинская автокефальная православная церковь.

Обе церкви до сих пор не были признаны ни одной православной церковью мира, а автокефальная, несмотря на название, независимой и признанной тоже не была.

Канонической осталась только УПЦ Московского патриархата, которая получила определенную автономию в пределах Русской православной церкви.

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Независимая церковь для Украины

Идею создания независимой украинской церкви часть украинских политиков вынашивала еще с 1990-х годов. Автокефалию активно пропагандировал президент Виктор Ющенко, однако конкретных шагов в этом направлении ему сделать так и не удалось.

Его инициативу впоследствии продолжил Петр Порошенко. С первых месяцев своего президентства он проводил активные переговоры с Константинополем о предоставлении украинскому православию Томоса об автокефалии.

В апреле 2018 года Порошенко заявил, что Украина наконец как никогда близка к созданию собственной независимой церкви.

Вскоре после этого в стамбульскую резиденцию Варфоломея поступили просьбы митрополитов непризнанных украинских церквей о предоставлении им Томоса об автокефалии и аналогичные обращения от президента и Верховной Рады Украины.

Первоначально ожидалось, что томос может быть предоставлен уже в июле - к годовщине крещения Киевской Руси, однако этого так и не произошло.

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Реакция Москвы

В течение последних месяцев РПЦ пытается помешать созданию независимой украинской церкви.

Как ранее сообщала BBC, ее представители регулярно посещают поместные церкви и пытаются убедить своих коллег из других стран не признавать новую украинскую церковь.

В мае с патриархом Варфоломеем по телефону общался Владимир Путин - во время разговора поднималась в том числе и тема Украины.

Встречи с патриархом Варфоломеем искали и российские бизнесмены. Известно, что в мае этого года в Стамбул ездил бывший руководитель РЖД Владимир Якунин и бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди.

В РПЦ говорят, что цель таких поездок - "объективное информирование" о ситуации в Украине. "Мы опровергаем тезис о том, что миллионы украинских верующих просят Варфоломея об автокефалии", - заявил секретарь отдела внешних церковных связей РПЦ Игорь Якимчук.

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