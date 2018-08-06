Шаурма укладывает на больничные койки: 93 отравленных

Копірайт зображення UNIAN

В Киеве зафиксировали уже 93 больных острой кишечной инфекцией. Все они отравились едой из уличных торговых точек, сообщила Продпотребслужба.

Отравление вызвала шаурма, купленная у станции метро "Дарница" и в МАФе на Почтовой площади. Некачественный продукт нашли также в торговых точках у м. Харьковская, м. Лесная и на Оболонском проспекте.

"Некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня деятельность его прекращена", - говорится в сообщении.

Из-за массового отравления шаурмой чиновники планируют до 15 сентября проверить на инфекцию все торговые точки, где продают еду. Уровень заболеваемости кишечной инфекцией в этом году специалисты считают высоким.

В группе риска - не только шаурма, но и хот-доги, пирожки и другой фаст-фуд.

Потенциально опасной для здоровья уличная еда становится не только от ненадлежащих условий приготовления, но и из-за некачественных соусов на основе майонеза, предупреждают специалисты.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram