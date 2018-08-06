Активист Костенко вернулся из российской тюрьмы в Украину

Копірайт зображення УКРІНФОРМ

Активист Евромайдана Александр Костенко, который отбывал наказание в России за то, что якобы травмировал сотрудника "Беркута", прибыл в Украину.

Он пересек российско-украинскую границу в сопровождении дипломатов. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Совета Ирина Геращенко со ссылкой на МИД.

Ожидается, что украинец будет в Киеве вечером в понедельник, 6 августа.

Александр Костенко очень устал, у него сломана рука, написала в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая пообщалась с ним по телефону.

Активист, которого держали в колонии в Кировской области, вышел на свободу 3 августа после окончания срока заключения.

По информации Харьковской правозащитной группы, Костенко - бывший милиционер, который изначально участвовал в Евромайдане.

В феврале 2015 года Костенко задержали у подъезда его дома в Крыму.

Его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве. Костенко якобы бросил в него камень. Позже его обвинили и в незаконном хранении оружия.

В Крыму Костенко приговорили к четырем годам лишения свободы. Впоследствии срок сократили до 3,5 лет.

Наказание он отбывал в исправительной колонии в Кирово-Чепецке, что в Кировской области Российской Федерации.

В марте 2018 года Верховная Рада назвала Александра Костенко политзаключенным. Правозащитный центр "Мемориал" признал Костенко политическим заключенным в 2015 году.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram