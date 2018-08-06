Взрыв бензовоза в Болонье: десятки пострадавших
По меньшей мере два человека погибли и 60 получили ранения в результате взрыва бензовоза на трассе на окраине итальянского города Болонья, сообщают итальянские СМИ и местная полиция.
По данным телеканала RaiNews24, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Согласно сообщениям с места событий, грузовик с горючим попал в аварию и загорелся.
В результате взрыва обрушилась эстакада, пламя перекинулось на расположенный рядом с дорогой автосалон, в результате чего около 10 машин загорелись и взорвались.
К месту происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи, дорога временно перекрыта полицией.
Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта.
Как сообщается в Twitter аэропорта Болоньи, он не пострадал от пожара и работает в штатном режиме.
Некоторые местные жители рассказали, что от взрыва задрожали стены их домов, а в окнах разбивались стекла.
Очевидцы взрыва активно выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места ЧП. На них видны огромные клубы дыма, поднимающиеся на сотни метров в небо. Некоторым удалось запечатлеть сам момент взрыва, а также его последствия.