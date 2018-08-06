Взрыв бензовоза в Болонье: десятки пострадавших

Копірайт зображення AFP/VIGILI DEL FUOCO Image caption Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта Болоньи

По меньшей мере два человека погибли и 60 получили ранения в результате взрыва бензовоза на трассе на окраине итальянского города Болонья, сообщают итальянские СМИ и местная полиция.

По данным телеканала RaiNews24, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Согласно сообщениям с места событий, грузовик с горючим попал в аварию и загорелся.

В результате взрыва обрушилась эстакада, пламя перекинулось на расположенный рядом с дорогой автосалон, в результате чего около 10 машин загорелись и взорвались.

К месту происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи, дорога временно перекрыта полицией.

Копірайт зображення EPA Image caption В близлежащих домах тряслись стены и вылетали стекла в окнах

Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта.

Как сообщается в Twitter аэропорта Болоньи, он не пострадал от пожара и работает в штатном режиме.

Копірайт зображення Reuters Image caption Клубы дыма от пожара поднимались на несколько сотен метров в небо

Некоторые местные жители рассказали, что от взрыва задрожали стены их домов, а в окнах разбивались стекла.

Очевидцы взрыва активно выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места ЧП. На них видны огромные клубы дыма, поднимающиеся на сотни метров в небо. Некоторым удалось запечатлеть сам момент взрыва, а также его последствия.

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