Специалисты сомневаются в подлинности работы да Винчи за $450 млн

  • 6 августа 2018
Леонардо да Вінчі Копірайт зображення Getty Images

Авторитетный специалист по творчеству итальянского художника считает, что да Винчи не является автором картины "Спаситель мира".

Осенью прошлого года картину продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $ 450 млн.

Сообщалось, что ее приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. До этого полотно принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

"Спаситель мира" - единственная из работ да Винчи, которая находится в частной собственности.

Однако теперь Мэтью Ландрус, один из ведущих специалистов по творчеству итальянского художника, выразил сомнение в том, что автором действительно является да Винчи.

Ландрус работает в Оксфордском университете и является автором нескольких книг, посвященных работам художника. По его словам, "Спасителя мира" написал не да Винчи, а его ученик - Бернардино Луини. Леонардо действительно мог участвовать в создании, но его руке принадлежат максимум 5% - 20% всего изображения.

"Это картина Луини, - говорит Ландрус в разговоре с The Guardian. - Каждый, кто видел работы, созданные учениками Леонардо, сразу поймет: то, как писал картины Луини - это ровно то, что вы видите, когда смотрите на "Спасителя мира" .

После аукциона в Нью-Йорке новый владелец передал полотно в пользование департамента культуры и туризма Абу-Даби. Уже в сентябре картина должна попасть в филиал Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах. Впоследствии ее покажут и в Париже.

Копірайт зображення AFP

Долгое время "Спаситель мира" не считался работой Леонардо да Винчи. Так было до 2011 года, когда картину включили в экспозицию в Национальной портретной галерее в Лондоне как полотно итальянского художника.

Хотя часть экспертов поверила в подлинность работы, другие настаивают, что "Спаситель мира" не может быть работой да Винчи.

Франк Золлнер из Лейпцигского университета также называет картину "высококачественным продуктом, созданным студентами Леонардо в его мастерской".

Итальянский специалист Шарль Хоп подтверждает, что "Спаситель мира" "очень непохожа" на другие работы итальянского художника.

"Луини - единственный, кто может быть автором этой работы, - добавляет Мэтью Ландрус. - По стандартной практике мы должны называть "Спасителя мира" работой ученика студии Леонардо".

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