Специалисты сомневаются в подлинности работы да Винчи за $450 млн

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Авторитетный специалист по творчеству итальянского художника считает, что да Винчи не является автором картины "Спаситель мира".

Осенью прошлого года картину продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $ 450 млн.

Сообщалось, что ее приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд. До этого полотно принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

"Спаситель мира" - единственная из работ да Винчи, которая находится в частной собственности.

Однако теперь Мэтью Ландрус, один из ведущих специалистов по творчеству итальянского художника, выразил сомнение в том, что автором действительно является да Винчи.

Ландрус работает в Оксфордском университете и является автором нескольких книг, посвященных работам художника. По его словам, "Спасителя мира" написал не да Винчи, а его ученик - Бернардино Луини. Леонардо действительно мог участвовать в создании, но его руке принадлежат максимум 5% - 20% всего изображения.

"Это картина Луини, - говорит Ландрус в разговоре с The Guardian. - Каждый, кто видел работы, созданные учениками Леонардо, сразу поймет: то, как писал картины Луини - это ровно то, что вы видите, когда смотрите на "Спасителя мира" .

После аукциона в Нью-Йорке новый владелец передал полотно в пользование департамента культуры и туризма Абу-Даби. Уже в сентябре картина должна попасть в филиал Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах. Впоследствии ее покажут и в Париже.

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Долгое время "Спаситель мира" не считался работой Леонардо да Винчи. Так было до 2011 года, когда картину включили в экспозицию в Национальной портретной галерее в Лондоне как полотно итальянского художника.

Хотя часть экспертов поверила в подлинность работы, другие настаивают, что "Спаситель мира" не может быть работой да Винчи.

Франк Золлнер из Лейпцигского университета также называет картину "высококачественным продуктом, созданным студентами Леонардо в его мастерской".

Итальянский специалист Шарль Хоп подтверждает, что "Спаситель мира" "очень непохожа" на другие работы итальянского художника.

"Луини - единственный, кто может быть автором этой работы, - добавляет Мэтью Ландрус. - По стандартной практике мы должны называть "Спасителя мира" работой ученика студии Леонардо".

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