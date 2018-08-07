Человек-бойлер стал талисманом английской команды

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Социальные сети в восторге от нового талисмана футбольной команды "Вест Бромвич Альбион".

Человек, одетый в костюм бойлера, впервые появился на футбольном матче в эти выходные.

Хотя от поражения это не спасло: "Вест Бромвич" проиграли команде "Болтон" со счетом 2-1.

В мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров.

А уже сейчас появление нового талисмана вызвало бурную реакцию фанатов английского футбола в Twitter.

Пользователи соцсети быстро окрестили его "Бойлерменом" и называют самым ярким моментом года.

Один из пользователей шутит:

- "Кто ваши талисманы?"

- "У нас лис".

- "У нас тигр"

- "Лев. А у вас?"

- "Ой ... А у нас просто бойлер на ножках".

Skip Twitter post by @stehoare West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic — Ste Hoare (@stehoare) 4 августа 2018 г.

"Талисман "Вест Брома" в виде бойлера - это самый яркий момент года. Сезон, в принципе, можно и не проводить, все равно это ничто не затмит", - пишет еще один пользователь Twitter.

У команды есть еще один талисман - птичка Багги, которая также никуда не делась.

Талисман, или "маскот" - обычное явление для английских футбольных команд.

Впрочем, обычно это звери.

Например, у Челси талисманом является Лев Стэмфорд, у "Норвич Сити" - Капитан Канарейка, у "Сток Сити" - гиппопотамы Поттермус и Поттермис.

Выросли ли продажи у компании-спонсора, не сообщается.

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