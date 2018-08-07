Человек-бойлер стал талисманом английской команды
Социальные сети в восторге от нового талисмана футбольной команды "Вест Бромвич Альбион".
Человек, одетый в костюм бойлера, впервые появился на футбольном матче в эти выходные.
Хотя от поражения это не спасло: "Вест Бромвич" проиграли команде "Болтон" со счетом 2-1.
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В мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров.
А уже сейчас появление нового талисмана вызвало бурную реакцию фанатов английского футбола в Twitter.
Пользователи соцсети быстро окрестили его "Бойлерменом" и называют самым ярким моментом года.
Один из пользователей шутит:
- "Кто ваши талисманы?"
- "У нас лис".
- "У нас тигр"
- "Лев. А у вас?"
- "Ой ... А у нас просто бойлер на ножках".
"Талисман "Вест Брома" в виде бойлера - это самый яркий момент года. Сезон, в принципе, можно и не проводить, все равно это ничто не затмит", - пишет еще один пользователь Twitter.
У команды есть еще один талисман - птичка Багги, которая также никуда не делась.
Талисман, или "маскот" - обычное явление для английских футбольных команд.
Впрочем, обычно это звери.
Например, у Челси талисманом является Лев Стэмфорд, у "Норвич Сити" - Капитан Канарейка, у "Сток Сити" - гиппопотамы Поттермус и Поттермис.
Выросли ли продажи у компании-спонсора, не сообщается.